Fuga da film nella Bassa, in auto bastone sfollagente e 18mila euro: arrestato

I Carabinieri della Compagnia di Bergamo, nella serata di giovedì, dopo un lungo inseguimento in auto terminato a Bonate di Sopra, hanno arrestato un uomo, 38enne pregiudicato, per resistenza a pubblico ufficiale e porto ingiustificato di oggetti atti a offendere.

A Ciserano, alle 20.30 circa, un uomo alla guida di un grosso suv, originario del Marocco, residente ad Antegnate e con diversi precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti, non si è fermato all’alt dei Carabinieri di Zingonia.

L’uomo è scappato a forte velocità in direzione Capriate San Gervasio, assumendo una condotta di guida molto pericolosa con sorpassi azzardati e in orario notturno, anche nei centri abitati.

Dopo un inseguimento di circa 20 km, il fuggitivo è stato è stato fermato da una pattuglia della Radiomobile di Bergamo in via Milano di Bonate Sopra. Sottoposto a perquisizione, l’uomo è stato trovato in possesso di un bastone sfollagente in legno di circa 60 cm, diversi telefoni cellulari e circa 18mila euro in contanti, di cui non ha giustificato la provenienza, nascosti in uno zainetto in fondo al bagagliaio dell’auto.

L’uomo è stato arrestato in attesa del giudizio in direttissima, mentre l’autovettura, un’Alfa Romeo Stelvio, il denaro e il materiale rinvenuto sono stati sequestrati.