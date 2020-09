Come affrontare un momento difficile

Non importa in quale direzione si stia muovendo la società: con le giuste abitudini si può tornare a prendere il controllo della propria vita e delle proprie emozioni e lo si può fare in ogni momento.

A detta di molti coach, formatori e noti imprenditori, se si vuole avere una vita di abbondanza e felicità, è molto utile partire dalla propria situazione attuale e avere ben chiaro l’obiettivo a cui ambire. Con una visione, una prospettiva e una serie di tecniche efficaci, è infatti possibile sviluppare e consolidare routine potenziante.

Spesso tuttavia, accadono eventi che possono mandare all’aria tutti i piani. Se la persona non è in grado di gestire la propria esistenza, sarà essa a gestire e decidere per lei.

Per questo motivo è fondamentale ricordarsi di adottare flessibilità comportamentale in quanto, come insegna la scienza, la specie più forte in natura è colei che si adatta, evolve e sopravvive. Stabilire con la massima sincerità dove ci si trova nel preciso momento in cui accade qualcosa o chiedersi cosa si sta vivendo nello stesso istante è particolarmente efficace.

Accogliere le emozioni o i pensieri, anche quelli negativi, e identificare il proprio personale“perché”, la motivazione che spinge a voler cambiare consente all’individuo di essere sempre presente in ciò che si fa.

Tutti nasciamo con delle predisposizioni naturali ed è per questo utile investire le proprie energie nei punti di forza e non nelle debolezze o nei limiti.

Un altro aspetto da tenere in considerazione riguarda il filtraggio dei consigli altrui e ascoltare solo quelli che provengono da persone qualificate, positive e realizzate. A questo proposito un compito necessario da applicare consiste nell’annotare su un foglio di carta diviso in due colonne, ciò a cui non si è disposti a rinunciare e ciò che piace.

Il sistema in cui si è immersi ha un impatto enorme sul proprio umore, per cui è rilevante circondarsi di persone che danno energia e evitare o rimuovere coloro che la tolgono.

In conclusione non bisogna perdere l’entusiasmo anche quando alcune esperienze non vanno come ci si aspetta. Lasciare liberi rabbia e risentimento, sentirsi parte di qualcosa di più grande e significativo, aiuta e supporta nel processo di accettazione.

Credere nel proprio potenziale e metterci tutta la determinazione e buona volontà, facendo attenzione a filtrare le critiche per non farsi influenzare, permetterà di mantenere fiducia in se stessi.