Si avvicina il weekend: che tempo farà a Bergamo e in provincia lo spiega Maurizio Sabatino del Centro Meteo Lombardo

ANALISI GENERALE

Due le aree cicloniche presenti sul comparto europeo, una molto estesa a ridosso delle coste portoghesi, l’altra più profonda, con il suo centro a ridosso dei territori baltici. Tra le due aree di bassa pressione è presente un promontorio anticiclonico che, dalle coste settentrionali del continente africano, si spinge fino ad arrivare con il suo massimo, fin sul Mare del Nord. Il vortice ciclonico presente sul Mediterraneo, in lenta traslazione verso le coste della Grecia, influenzerà, marginalmente l’area ionica. Nuova risalita del valore pressorio sull’Italia Centro-Settentrionale e Sardegna, mentre il resto del territorio italiano subirà ancora l’azione della depressione Baltica che, con i suoi impulsi freddi in quota, instabilizzerà la dorsale appenninica centro/meridionale. In Lombardia tempo stabile. Deboli correnti in ingresso da est, saranno responsabili di moderata instabilità lungo i rilievi ed un aumento della nuvolosità sulle aree pianeggianti, dalla giornata di domenica.

Venerdì 18 settembre 2020

Tempo Previsto: cieli da sereni a poco nuvolosi su gran parte della Lombardia. Al mattino nuvolosità cumuliforme lungo i rilievi alpini Chiavennaschi ma senza fenomeni. Graduale estensione della nuvolosità cumuliforme su rilievi Valtellinesi, Orobie e Valle Camonica nel corso della prima parte della giornata, ma con scarsa possibilità di precipitazioni.

Temperature: Massime stazionarie o in lieve diminuzione e comprese tra 29/31°C; minime stazionarie e comprese tra 18/21°C

Sabato 19 settembre 2020

Tempo Previsto: Generali di condizioni di bel tempo con cieli da poco nuvolosi ad irregolarmente nuvolosi su gran parte della Lombardia per passaggi di nuvolosità medio-alta. Nuvolosità cumuliforme al mattino su rilievi dell’alta Valchiavenna, settori Centro Occidentali e Oltrepo Pavese, ove non si escludono deboli e locali fenomeni precipitativi.

Temperature: Massime in lieve diminuzione comprese tra 26/29°C; minime stazionarie o in lieve calo e comprese tra 17/20°C

Domenica 20 settembre 2020

Tempo Previsto: Instabilità sui rilievi Alpini, Prealpini e Oltrepo con probabili fenomeni precipitativi su Alto Verbano, Valchiavenna e Valtellina. Irregolarmente nuvoloso sulle restanti aree ma con nuvolosità in graduale aumento dal pomeriggio associata a possibili, deboli e locali precipitazioni, sui settori centrali, Cremasco, Bergamasco e Bresciano.

Temperature: Massime stazionarie comprese tra 26/29°C; minime in lieve diminuzione e comprese tra 17/20°C.