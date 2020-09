3 nuovi bandi territoriali 2020

La Fondazione della Comunità Bergamasca pubblica 3 nuovi bandi territoriali, per una disponibilità complessiva di 290.000 euro; per tutti la scadenza entro cui presentare la propria idea progettuale è il 16 ottobre 2020, si finanziano attività che devono realizzarsi e concludersi entro il 31/08/2021 con la possibilità di chiedere un contributo che può arrivare fino all’80% dei costi di progetto.

“I fondi stanziati – afferma Enrico Fusi, vice presidente della Fondazione – sono destinati a settori di intervento specifici con l’obiettivo di cercare di contenere gli effetti negativi causati dalla pandemia. Sono previsti contributi per l’infanzia, con particolare attenzione ai servizi di anticipo e posticipo dell’orario scolastico per supportare le famiglie nella conciliazione dei tempi lavoro-famiglia. Abbiamo dedicato un bando a sostegno della Terza Età, mirato sia all’attivazione di servizi a favore della fascia più debole della popolazione anziana e dei ricoverati nelle RSA della provincia di Bergamo, sia alla valorizzazione del ruolo attivo delle persone anziane autosufficienti. Infine, il bando sulla cultura apre una seconda finestra per supportare, nei prossimi mesi, progetti culturali e dare continuità alle azioni avviate.”

La presentazione dei progetti è prevista solo via mail da trasmettere all’indirizzo progetti@fondazionebergamo.it.

Tutti i documenti e le informazioni sono disponibili sul sito www.fondazionebergamo.it.