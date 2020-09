Venti Settembre, il 150° anniversario della breccia di Porta Pia

A centocinquant’anni da un evento epocale come la fine del potere temporale del papato, il Centro culturale protestante (CCP) in collaborazione con Isrec propone alla nostra collettività un convegno, che si terrà il 18 settembre alle 18 e sarà trasmesso sulle pagine Facebook del CCP e ripreso da quella di ISREC: “20 settembre 1870 – 20 settembre 2020 A 150 anni dalla fine temporale dei papi?”

“Convinti dell importanza del tema della laicità per il vivere collettivo, ci siamo però anche impegnati a preparare un breve video per coinvolgere la scuola, sollecitare la riflessione dei giovani e invitarvi a seguire il convegno – affermano Francesca Tasca, presidente CCP e Elisabetta Ruffini, direttrice Isrec -. Ci rivolgiamo agli insegnanti, che invitiamo a guardare il programma e il video, perché non è solamente la presentazione del convegno, ma una riflessione a più voci con l’intervento dei relatori che sintetizzano il valore storico e civile della ricorrenza del 20 settembre. Ci auguriamo che possiate vederlo con i vostri allievi e allieve e possa diventare strumento utile per l’avvio di questo non facile anno. Per prima è la scuola a costruire la consapevolezza storica delle nuove generazioni e noi confidiamo nel lavoro che giornalmente fate”.