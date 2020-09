Tende: un elemento da non trascurare

Le tende per interni sono oggetti che non andrebbero trascurati nella creazione di in una casa. Il loro potenziale è enorme: non solo garantiscono la privacy, ma arredano, attribuiscono carattere alla stanza, oltre a modificare la luce che filtra dall’esterno.

Per comprendere quali sono le proposte che il mercato offre e come effettuare la scelta perfetta, ci siamo rivolti ad un esperto: Emanuele Zanchi, tappezziere di Nembro con cui collaboriamo da tempo.

Quando si parla di tenda per interni non vi è una regola fissa o una tendenza specifica, afferma Zanchi. La creazione e la scelta della soluzione corretta, in quanto vero e proprio elemento di arredo, è strettamente legata agli altri pezzi dell’ambiente, come il giusto accessorio che completa un outfit. È quindi indispensabile un minuzioso sopralluogo in modo da non creare disarmonia tra gli oggetti.

La parole d’ordine imposta dai produttori è pulizia: spariscono le applicazioni, i ricami e le ricche lavorazioni, per lasciare posto ad un oggetto lineare, senza fronzoli. Non più doppie tende; l’opulenza lascia spazio all’essenzialità. Questo carattere emerge anche dalle cartelle colori: tonalità neutre come il bianco, le nuaces dei beige, dei grigi e dei tortora sono i must per i tendaggi moderni.

A rimarcare i requisiti sopra indicati, le strutture che sorreggono i tendaggi tendono a scomparire all’interno del controsoffitto. Bastoni, magari di ottone riccamente decorati, che un tempo venivamo messi in evidenza, hanno fatto la storia; è, ancora di più, l’epoca del binario, in chiave moderna però, dove la corda lascia posto ad un trazione manuale.

Ecco spiegato la diffusione di tende a rullo: oggetti avvolgibili ed oscuranti, senza drappeggi, molto semplici da pulire, che ben si sposano in ambienti quali il bagno e la cucina, ma sempre più presenti nei soggiorni. Per zone che necessitano di luce, non rinunciando alla privacy, le tende a rullo twin – che alternano una fascia coprente ad una trasparente – sono una giusta soluzione. Queste tipologie sono perfette per risolvere problemi di spazio in quanto molto compatte; inoltre amplificano la percezione degli ambienti facendo sembrare tutto più grande. Anche in questo, la tecnologia corre in nostro aiuto: i nuovi meccanismi permetto il controllo da remoto mediante telecomando, ma l’opzione manuale non sparisce.

A rivestire porte finestre di soggiorni e camere da letto, tende morbide – definite anche teli – che ricadono sinuosamente sul pavimento, sono la giusta soluzione per attribuire eleganza e raffinatezza all’ambiente. La geometria e l’arricciatura della parte superiore viene richiamata anche nella parte finale del tendaggio a rimarcare la scivolosità e la morbidezza del tessuto, creando un moto ondoso omogeneo e ricercato. Perfette per un’abitazione contemporanea, addolciscono l’intero ambiente rendendolo meno spigoloso.

Una finestra che richiede diversi gradi di oscuramento può essere rivestita da tende a pannello: quest’ultimo può essere a muro o a soffitto, ma comunque coperto.

E per quanto concerne i colori e tessuti? Il nostro tappezziere di fiducia sostiene di non scostarsi troppo dalla palette della camera. La tenda, come affermato, deve dialogare e non stravolgere; anche quando la scelta ricade su tende contemporanee molto decorate – magari con stampe – il richiamo alla nuance predominante è indispensabile, così come l’impiego di fibre e tessuti naturali.

Zanchi suggerisce di non lesinare sul tempo da dedicare alla scelta delle tende e di progettarle per tempo, in quanto le funzioni offerte da questo complemento di arredo sono notevoli: come la capacità di esaltare il bello che c’è nella vostra abitazione, risaltando l’apertura sull’esterno o l’architettura degli infissi o le forme di oggetto; o celando qualche imperfezione.