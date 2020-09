Referendum a Bergamo, come funziona il servizio di trasporto ai seggi per disabili

É sempre stato un servizio apprezzato dai cittadini e anche quest’anno, per il referendum costituzionale del 20 e del 21 settembre, sarà mantenuto. Il Comune di Bergamo organizza uno speciale servizio di trasporto al fine di facilitare l’affluenza dei disabili alle urne.

Il servizio è riservato alle persone fragili, sprovviste di mezzo proprio, che debbano recarsi dai rispettivi domicili agli edifici sede di sezioni elettorali e siano impossibilitate ad utilizzare i servizi pubblici per difficoltà motorie o di ordine sanitario. Gli interessati ad avvalersi del servizio di trasporto – fino a esaurimento posti – potranno rivolgersi per la prenotazione al numero 035.399.228 da martedì 15 settembre a domenica 20 settembre dalle 8,30 alle 13 e dalle 14 alle 19. Mentre lunedì 21 settembre dalle 8,30 alle 13.

Il servizio verrà quindi assicurato secondo l’ordine delle prenotazioni, nei limiti dei posti a sedere disponibili e compatibilmente con i tempi di percorrenza dei tragitti “casa-seggio”.

Se ancora avete dubbi su dove dovrete votare per questo nuovo referendum, in seguito ai cambiamenti dei seggi per evitare l’interruzione didattica, Palafrizzoni ha realizzato un video tutorial che vi alleghiamo insieme ad una serie di manifesti che verranno affissi fuori dalle “vecchie” sedi elettorali per ricordare all’elettore il nuovo luogo riferito alla sua sezione elettorale.

Sono quasi 4.000 gli studenti che – grazie al cambio di seggio elettorale – potranno continuare tranquillamente la didattica in città: 12 scuole rimarranno così aperte, ma l’amministrazione ha già annunciato che nei prossimi mesi tutti i seggi elettorali usciranno dagli istituti scolastici della città e tutti gli 80mila elettori di Bergamo voteranno senza interrompere le lezioni in città.