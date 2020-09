Nel giorno del loro matrimonio regalano un defibrillatore alla Croce Blu

“Un grazie a Silvia e Davide che nel giorno del matrimonio, come dono alla comunità, hanno regalato un defibrillatore semiautomatico in uso alla Croce Blu del Basso Sebino di Sarnico: uno strumento fondamentale per poter salvare vite umane!”.

Domenica la coppia di Sarnico è convolata a nozze. Nella foto, si vedono gli sposi con Omar Presti, presidente della Croce Blu Basso Sebino