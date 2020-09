Cadono calcinacci dal ponte di via San Bernardino: chiuso per controlli e lavori

Alcuni calcinacci si sono staccati nel tardo pomeriggio di giovedì 17 settembre dal ponte di via San Bernardino, sopra il quale passa la linea ferroviaria.

Un imprevisto che, dopo un primo sopralluogo, ha portato alla chiusura della strada in direzione Sud (niente svolta a destra per chi arriva da via dei Caniana o largo Tironi), la carreggiata interessata dal distaccamento dei detriti.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito e i calcinacci non hanno nemmeno danneggiato le vetture che stavano transitando: sul posto si sono immediatamente portati Polizia Locale, vigili del fuoco e una pattuglia della Sorveglianza Italiana.

La corsia che porta a Colognola è stata così chiusa con delle transenne per permettere ai vigili del fuoco di rimuovere il materiale caduto e di mettere in sicurezza il ponte: in serata, attorno alle 22.30, è iniziato l’intervento di manutenzione di una ditta incaricata da Rfi.