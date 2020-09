Fermati lunedì per un tentato furto a Seriate, ci riprovano ad Alzano: arrestati

Prima hanno cercato di forzare la porta di ingresso di un panettiere, poi di introdursi in una casa: solo il pronto intervento dei carabinieri ha fermato gli intenti criminali di due giovani di 17 e 21 anni, arrestati dai militari dell’Arma.

I carabinieri del nucleo Radiomobile della compagnia di Bergamo sono intervenuti ad Alzano Lombardo, allertati da un panettiere che poco prima aveva sorpreso i due ragazzi mentre, armati di un grosso arnese da scasso, stavano provando a entrare nel suo negozio.

L’uomo era stato attirato da rumori sospetti mentre si trovava nel retrobottega a lavorare e ha messo così in fuga i due malviventi.

Ma i ragazzi non si sono persi d’animo e si sono solo trasferiti nella vicina via Ribolla, dove hanno tentato di entrare furtivamente in un’abitazione privata.

A quel punto, però, a farli desistere è stato l’arrivo dei carabinieri: inutile il loro tentativo di nascondersi sotto le auto parcheggiate.

Rintracciati e fermati, i due giovani, pregiudicati, hanno cercato ulteriormente la fuga spintonando i militari: identificati, sono risultati essere gli stessi che qualche giorno fa avevano tentato un furto in un’edicola di Seriate.

Portati in caserma, il 21enne è stato arrestato e accompagnato in carcere a Bergamo mentre il 17enne è stato affidato a un centro di accoglienza di Brescia.