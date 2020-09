Ulisse, Temptation island, Rossini o Rambo? La tv del 16 settembre

Per la prima serata in tv, mercoledì 16 settembre su RaiUno alle 21.25 prenderà il via la nuova stagione di “Ulisse: il piacere della scoperta – Sotto il cielo di Roma”. Riprendono i viaggi di Ulisse il piacere della scoperta con una puntata dedicata a Roma. I telespettatori potranno guardare la capitale da un’altra prospettiva ritrovando Alberto Angela nei luoghi più affascinanti ed emblematici della città.

Su Canale5 alle 21.20 andrà in onda la prima puntata della nuova edizione di “Temptation island”. A guidare il viaggio nei sentimenti è Alessia Marcuzzi. Sei coppie mettono alla prova il loro amore giunto per un motivo o per altro a un bivio. L’obiettivo è avere la certezza di condividere la vita con la persona giusta.

Le coppie partecipanti sono formate da:

– Alberto e Speranza. Alberto, 32 anni, titolare di due locali di ristorazione. Fidanzato da 16 anni con Speranza, 31 anni, che lavora nei locali di lui.

Entrambi sono di Brusciano, Napoli. Non convivono in una casa tutta loro, ma dormono insieme metà settimana dai genitori di uno, l’altra metà settimana dai genitori dell’altra.

– Anna e Gennaio. Anna, ha 26 anni ed è una studentessa di economia. E’ fidanzata da 6 anni con Gennaro, 31 anni, ottico e gestore dei negozi di famiglia. Sono di Torre del Greco (Na) e non convivono.

– Carlotta e Nello. Carlotta, 27 anni, di Nettuno, lavora presso il negozio di abbigliamento della madre e sta studiando per conseguire la laurea magistrale. Nello, 31 anni, di Anzio è un agente immobiliare. Sono fidanzati da 6 anni e non convivono.

– Nadia e Antonio. Antonio, 32 anni di Reggio Emilia, gestisce un locale nel centro della sua città. E’ fidanzato da quasi due anni con Nadia, 22 anni, di Montecchi Emilia (Reggio Emilia). Lui è più grande di lei di 10 anni. Nadia al momento non lavora.

– Serena e Davide. Serena, 25 anni di Napoli, lavora nel negozio di bomboniere di famiglia. Davide, 29 anni, di Napoli è titolare di una ditta di pulizie. Sono fidanzati da quasi tre anni e non convivono.

– Sofia e Amedeo. Sofia, 30 anni di Celalba (PG) impiegata, è fidanzata da 11 anni con Amedeo, 31 di Citta di Castello (PG) operaio. Non convivono.

Su RaiDue alle 21.20 ci sarà il telefilm “The good doctor”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Dolore” e “Ti amo”. Nel primo, Shaun e i suoi colleghi devono fronteggiare le conseguenze di un forte terremoto. Si recano in una birreria per salvare , tra gli altri, Lea, Glassman e Melendez… Nel secondo, con l’aggravarsi della situazione, Shaun prende una decisione drastica: dovrà amputare la gamba di Vera…

Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con “Chi l’ha visto?”, condotto da Federica Sciarelli.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.25 con “Stasera Italia news – Speciale”.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.30 “Rambo”; su Rai4 alle 21.20 “Traffik”; su La5 alle 21.05 “Rosamunde Pilcher – Estate d’amore”; su Iris alle 21 “Gambit”; e su Italia2 alle 21.15 “City hunter special: amore, destino e una 357 magnum”.

Spazio alla lirica su Rai5 alle 21.15 con “Semiramide” di Rossini diretta da Michele Mariotti e messa in scena da Graham Vick. Nel cast Salome Jicia, Varduhi Abrahamyan, Nahuel Di Pierro, Antonino Siragusa, Martiniana Antonie, Carlo Cigni, Alessandro Luciano, Sergey Artamonov. Regia televisiva di Claudia De Toma.

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 “Atlantide”; su La7D alle 21.30 “Amori e disastri”; su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip” e su Real Time alle 21.20 il docu-reality “La clinica per rinascere: Obesity Center Caserta”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.