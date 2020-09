Nuovo nome e nuovi ambienti per la piscina comunale di Seriate: apre giovedì 17 settembre la nuova ala coperta del centro natatorio, sotto l’insegna di “Aquamore”.

Per gli amanti dell’acqua e del benessere sono ai blocchi di partenza oltre 2 mila metri quadrati dotati di una vasca da 25 metri, dalle 6 alle 8 corsie, una vasca didattica delle dimensioni 12×6 metri, e una vasca fitness. Ad accogliere le persone una nuova hall con vetrate, che si affacciano sulle nuove vasche, dotata anche di bar e zona ristoro per colazioni, aperitivi o panini e toast dopo l’attività fisica.

“Il centro natatorio si arricchisce di nuove vasche al chiuso, realizzate secondo alti livelli qualitativi – commenta il sindaco Cristian Vezzoli -. Dopo un’ottima stagione estiva, i nuotatori di ogni età e livello, potranno riprendere l’attività sportiva in una piscina completamente rifatta per vasche, spogliatoi, ingresso, percorsi. Grazie a questo intervento la piscina di Seriate si conferma, come in passato, fiore all’occhiello della provincia. Nel nuovo centro ci sarà spazio per nuoto libero, corsi e attività per tutte le fasce di età. Si arricchisce in questo modo l’offerta sportiva della città”.

“L’apertura della nuova ala al coperto della piscina comunale è segno di attenzione dell’amministrazione verso una disciplina sportiva apprezzata, come dimostrato dalla frequenza del lido estivo – aggiunge l’assessore allo Sport Ester Pedrini -. Il centro natatorio si avvia ad aprire una nuova stagione all’insegna del rispetto delle norme anti Covid e della qualità. I nuovi ambienti garantiranno una migliore performance dell’attività sportiva e vivibilità degli spazi. Ulteriore tassello sarà il rifacimento dell’area esterna al centro natatorio che rientra in un progetto più ampio di riqualificazione urbana”.

“Abbiamo voluto chiamare la piscina Aquamore per evidenziare la nostra filosofia: servizio attento al cliente e cura dei dettagli – conclude Matteo Melzi, gestore del centro natatorio comunale -. Con la realizzazione delle nuove vasche coperte si attiva anche il servizio hostess negli spogliatoi per i bambini dai 6 ai 13 anni, che verranno seguiti dal nostro personale e non dal genitore. Questo garantirà una riduzione dei rischi di assembramento e, dal punto di vista educativo, lo sviluppo dell’autonomia nei bimbi. Le nuove vasche coperte andranno a sommarsi al parco estivo, inaugurato due anni fa e da ampliare con la dismissione del vecchio impianto”.

La piscina Aquamore Seriate dispone di vasche di differenti dimensioni e profondità che vengono utilizzate in maniera funzionale ai livelli di appartenenza, temperatura dell’acqua adeguata, pulizia di tutti gli ambienti ai massimi livelli, nuovi rivestimenti anti-trauma e antiscivolo, sistemi di sicurezza all’avanguardia, nuovi bagni e spogliatoi, dotati di 170 armadietti e dove è attiva l’assistenza per i più piccoli.

Chi frequenterà la piscina verrà accolto da una nuova hall dotata di bar, con dieci tavoli, per un totale di 40 posti. Questo permetterà a chi nuota di primo mattino di fare colazione dopo l’attività natatoria, a chi si esercita di mangiare un toast al termine del corso o ai genitori di gustare un aperitivo mentre guardano dalle vetrate i propri figli nuotare.

La vasca di 25 metri ospiterà la scuola nuoto, a cura di istruttori certificati Federazione Italiana Nuoto, il nuoto libero, garantito a tutte le ore con 2 corsie, e le lezioni individuali. Inoltre, a bordo vasca è stata realizzata una tribuna da cui si potrà assistere alle gare di livello provinciale e regionale.

Nella vasca didattica, da 12×6 metri, divisibile in 6 ambienti, si terranno i corsi per l’avviamento al nuoto dei più piccoli, avendo una profondità che va dai 60 ai 90 cm, e quelli ‘biberon’, pensati per bambini dai 3 ai 36 mesi, in vasca insieme al genitore.

La vasca fitness è dedicata ai corsi di aquafitness per dimagrire, tonificare, aumentare la resistenza fisica e abbassare i livelli di stress.

La piscina è aperta da lunedì a venerdì dalle 6.30 alle 21, sabato dalle 8 alle 19 e domenica dalle 8 alle 13. Per avere maggiori informazioni sui prezzi si può chiamare il numero 035/244685 o visitare il sito https://www.aquamore.it/seriate/.