Panettone Day: Iginio Massari conquistato dal bergamasco Mauro Milesi

Mauro Milesi della Pasticceria Ruffoni, San Giovanni Bianco medaglia d’argento con il suo panettone nella categoria tradizionale della ottava edizione del concorso nazionale Panettone Day.

Un gran finale quello che si è svolto a Milano martedì 15 settembre a chiusura dell’edizione 2020 del Panettone Day, il primo concorso nato per celebrare l’artigianalità di questo dolce lievitato, protagonista nel panorama della pasticceria italiana e che quest’anno ha visto Mauro Milesi aggiudicarsi il secondo posto per la categoria tradizionale. La location scelta per ospitare l’evento è stata l’esclusiva Sala Mengoni presso Cracco Bistrò situata nella splendida cornice della Galleria Vittorio Emanuele: un vero simbolo e omaggio alla città dove il panettone affonda le proprie origini.

La giuria che ha decretato i vincitori tra i 25 pasticceri in gara, è stata presieduta come ogni anno dal grande maestro Iginio Massari, e composta dal vincitore dell’edizione 2019, Francesco Bertolini, la figlia del maestro, Debora Massari, membro AMPI, e le celebri pastry star Sal De Riso e Vittorio Santoro, fondatore e direttore di Cast Alimenti.

La creazione Mauro Milesi della Pasticceria Ruffoni ha conquistato il parere unanime dei giurati grazie alla qualità della sua raffinata interpretazione del panettone.

“Sono davvero emozionato per questa vittoria ed entusiasta per quello che mi aspetterà – commenta Mauro Milesi – Ho deciso di gareggiare quest’anno al Panettone Day, nonostante il difficile periodo che il settore della pasticceria ha attraversato negli ultimi mesi, anche per dare uno slancio ulteriore alla mia attività grazie alle opportunità di visibilità connesse al concorso, diventato ormai un’istituzione e punto di riferimento a livello nazionale.”

Panettone Day – ideato da Braims in partnership con Novacart e in collaborazione con Callebaut, Vitalfood, FB e CAST Alimenti – si pone l’obiettivo di promuovere il valore dell’artigianalità nel nostro paese e la cultura su un simbolo della pasticceria come il panettone, offrendo una grande opportunità ai finalisti: vendere i loro panettoni nel Temporary Store, che aprirà per un mese a partire dal 12 ottobre nel cuore di Milano. Una vetrina esclusiva per far conoscere i propri prodotti a un pubblico attento e cosmopolita come quello milanese e dare visibilità alle proprie creazioni.