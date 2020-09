In Lombardia quasi 18mila tamponi e 159 positivi al Covid: 4 a Bergamo

Quasi 18mila tamponi in Lombardia e 159 positivi: solo 4 in Bergamasca. Sono alcuni dei dati contenuti nell’ultimo bollettino diffuso dalla Regione, nel tardo pomeriggio di mercoledì 16 settembre.

A livello regionale sono 2 i decessi, mentre si conferma il trend positivo dei guariti/dimessi (+152). Nessun contagio soltanto nella provincia di Sondrio.

I dati della giornata:

– i tamponi effettuati: 17.831, totale complessivo: 1.868.154.

– i nuovi casi positivi: 159 (di cui 18 ‘debolmente positivi’ e 9 a seguito di test sierologico)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 78.090 (+152), di cui 1.388 dimessi e 76.702 guariti

– in terapia intensiva: 30 (+1)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 264 (+1)

– i decessi, totale complessivo: 16.905 (+2)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 60, di cui 24 a Milano città;

Bergamo: 4;

Brescia: 14;

Como: 2;

Cremona: 2;

Lecco: 2;

Lodi: 14;

Mantova: 10;

Monza e Brianza: 15;

Pavia: 6;

Sondrio: 0;

Varese: 13.