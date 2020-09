Davvero cambierà il tempo oggi, mercoledì, a Bergamo e in provincia? Risponde il bollettino del Centro Meteo Lombardo curato da Maurizio Sabatino.

ANALISI GENERALE

La presenza di un’estesa area di bassa pressione sul vicino Atlantico consentirà la temporanea flessione della struttura anticiclonica e la conseguente espansione del vortice depressionario presente sul Mediterraneo centro-meridionale. Il territorio italiano sarà interessato, al nord, dall’ingresso in quota di aria fredda con conseguente aumento dell’ instabilità sui rilievi, mentre al centro sud, la presenza del minimo pressorio sarà responsabile di diffusa instabilità lungo la dorsale appenninica centrale, Sicilia, ed estreme aree meridionali della Calabria. In Lombardia, durante la giornata di mercoledì e giovedì, moderata instabilità lungo l’arco alpino e prealpino con precipitazioni a carattere di rovescio o temporale.

Mercoledì 16 settembre 2020

Tempo Previsto: molto nuvoloso per presenza di nuvolosità cumuliforme sin dalle prime ore del mattino, lungo la fascia alpina e prealpina con possibili, locali, rovesci. Nuvolosità in graduale aumento nel corso della giornata. Locali precipitazioni attese da metà giornata a carattere di rovescio o temporale, su Valtellina, Orobie e Valcamonica in attenuazione dalla serata; irregolarmente nuvoloso su aree nord-occidentali ove non si escludono sporadiche deboli precipitazioni, poco nuvoloso sulle restanti aree per la presenza nuvolosità medio-alta.

Temperature: Massime stazionarie e comprese tra 29/31°C; minime stazionarie e comprese tra 18/22°C

Giovedì 17 settembre 2020

Tempo Previsto: generali condizioni di cieli sereni su gran parte della Lombardia, ad esclusione dei rilievi della Valtellina, Orobie, Valcamonica e Gardesano, ove non si escludono,dal pomeriggio locali precipitazioni. Qualche nube medio-alta da metà giornata su aree prealpine e di pianura.

Temperature: Massime stazionarie e comprese tra 29/32°C; minime in lieve calo e comprese tra 17/21°C

Venerdì 18 settembre 2020

Tempo Previsto: cieli poco nuvolosi su gran parte della Lombardia. Al mattino nuvolosità cumuliforme lungo i rilievi alpini Chiavennaschi, che potrebbero dare luogo a deboli e sporadiche precipitazioni in attenuazione nel corso della mattinata. Nuvolosità in graduale estensione su rilievi Valtellinesi e Orobie Bresciane, con scarse possibilità di precipitazioni associate.

Temperature: Massime stazionarie e comprese tra 29/31°C; minime stazionarie e comprese tra 18/21°C.