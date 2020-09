Atalanta, tris al Novara: segna subito Zapata

Segna subito Zapata alla sua prima partita stagionale, in gol anche il ‘solito’ Muriel e Colley, che al momento è ancora dell’Atalanta, quando sembrava vicino a fare le valigie per Parma. In attesa anche dell’arrivo di Lammers (l’olandese dovrebbe essere a Bergamo entro il fine settimana, per ora il Psv non l’ha mollato perché cercava un sostituto) la società ha preferito evidentemente non privarsi di un altro attaccante.

L’Atalanta batte il Novara per 3-1, nel test match che segue quello con la Pro Sesto. Si è giocato a Zingonia e sempre a porte chiuse. Gasperini ha mandato in campo questo undici iniziale: Sportiello, Caldara, Sutalo, Djimsiti, Hateboer, de Roon, Pasalic, Ruggeri, Malinovskyi, Colley, Muriel.

Hanno segnato Muriel al 17′, Colley al 19′ e Zapata che è entrato nel secondo tempo e ha segnato al 23′.

Per il Novara ha fatto gol Panico al 35′. L’allenatore Banchieri ha mandato in campo questa formazione: Lanni, Cagnano, Bove, Nardi, Schiavi, Buzzegoli, Panico, Gonzales, Pagani, Bellich, Cisco.

L’Atalanta tornerà ad allenarsi domani, giovedì 17 settembre, nel pomeriggio a Zingonia. Prossimo e ultimo test match sabato alle 15 a Zingonia contro il Como, sempre a porte chiuse. Poi l’esordio in campionato, sabato 26 alle 15 con Torino-Atalanta.