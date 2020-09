Sono 550 gli studenti, in prevalenza donne, che mercoledì mattina (16 settembre) hanno sostenuto il test d’ingresso al corso di laurea in Scienze della formazione primaria (180 posti disponibili) akla “cittadella accademica” del Lazzaretto, allestita per rendere sicuri e accessibili test e attività accademiche previste nel mese di settembre dall’Università degli studi di Bergamo.

Prossimi appuntamenti in programma per studenti e matricole sono le giornate di presentazione dei dipartimenti, dal 22 al 2 ottobre, durante le quali verranno illustrati la struttura organizzativa delle lauree triennali e delle lauree quinquennali a ciclo unico, così come i contenuti dei vari corsi.

Mentre, da segnare in agenda, ultima possibilità per chi non si fosse iscritto entro il 10 settembre al bando estivo per accedere all’Università: dopo il 24 settembre, con la chiusura dei TOLC, sarà pubblicato un nuovo bando autunnale (Link https://www.unibg.it/node/9657)

Programma presentazione corsi

Martedì 22 settembre alle 10: corso di laurea in Giurisprudenza e corso di laurea in Diritto per l’impresa nazionale ed internazionale

mercoledì 23 settembre ore 10: corso di laurea in Lettere e corso di laurea in Filosofia

mercoledì 23 alle 14: corso di laurea in Scienze della comunicazione

giovedì 24 settembre alle 10: corso di laurea in Lingue e letterature straniere moderne

venerdì 25 settembre alle 10: corso di laurea in Economia aziendale

venerdì 25 alle 14: corso di laurea in Economia

sabato 26 settembre alle 10: corso di laurea in Scienze motorie e sportive e corso di laurea in Scienze dell’educazione

lunedì 28 settembre alle 10: corso di laurea in Ingegneria meccanica e corso di laurea in Ingegneria delle tecnologie per l’edilizia

lunedì 28 alle 14: corso di laurea in Ingegneria delle tecnologie per la salute, corso di laurea in Ingegneria gestionale, corso di laurea in Ingegneria informatica

venerdì 2 ottobre alle 10: corso di laurea in Scienze della formazione primaria e Scienze psicologiche