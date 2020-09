Scuola, in caso di sintomi Covid ecco dove fare i tamponi in Bergamasca

L’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo sta organizzando, insieme alle Asst del territorio, le modalità per l’esecuzione del tampone agli studenti e al personale docente e non docente della scuola che presenteranno sintomi (soprattutto febbre a 37,5°) durante l’orario scolastico.

I tamponi saranno ad accesso libero (ovvero senza prenotazione) da lunedì a sabato, nei seguenti punti prelievo:

Asst Papa Giovanni

Da giovedì 17 settembre al Presidio Medico avanzato della Fiera di Bergamo, in via Lunga – dalle 9 alle 14.

Da giovedi 17 settembre al punto prelievi dell’ospedale San Giovanni Bianco in via Castelli, 5 – dalle 10 alle 14.

Da mercoledì 16 settembre, nelle sole giornate di mercoledì, al piazzale sottostante il pronto soccorso dell’ospedale Papa Giovanni XXIII in Piazza OMS, 1 – dalle 9 alle 14

ASST Bergamo Ovest

Da mercoledì 16 settembre al piazzale dell’ospedale di Treviglio, piazzale ospedale n°1 – in modalità drive-in dalle 8 alle 14.

Da giovedì 17 settembre (da lunedì a venerdì) all’unità d’offerta di Ponte San Pietro in via Adda n. 18 al piano terra – dalle 9 alle 12.

ASST Bergamo Est

Da mercoledì 16 settembre nei punti prelievo degli ospedali di Alzano Lombardo (Via Giuseppe Mazzini, 88), Lovere (Via Cavaliere Filippo Martinoli, 9), Piario (Via Groppino, 22) e Seriate (Via Paderno, 21) – dalle 9 alle 14.

Le persone afferenti alla collettività scolastica si recheranno negli orari sopra indicati, nei punti prelievo più vicini al proprio plesso scolastico.

Il referto sarà disponibile dopo le 23 sul FSE (Fascicolo Sanitario Elettronico) personale per i maggiorenni e in quello indicato dai genitori per i minorenni.

“Riteniamo che questa offerta sia al momento sufficiente a coprire le necessità della comunità scolastica – commenta Massimo Giupponi, direttore generale di Ats Bergamo -. Insieme all’Ufficio Scolastico Provinciale, monitoreremo costantemente le segnalazioni in modo da poter allargare l’offerta con altri punti di esecuzione dei tamponi se il numero dovesse crescere sensibilmente”.