Con Maurizio Sabatino del Centro Meteo Lombardo andiamo a scoprire se questa estate lunga proseguirà a Bergamo e in provincia.

ANALISI GENERALE

Il promontorio altopressorio, esteso dall’Europa meridionale a quella centro-settentrionale, che in questi giorni ha garantito tempo stabile su gran parte del territorio italiano, subirà gli effetti della circolazione ciclonica, attiva sul mediterraneo centro-meridionale e il conseguente, modesto, suo indebolimento. La presenza in quota di una bassa pressione, sarà responsabile, da mercoledì, di instabilità lungo la fascia alpina e la dorsale appenninica. In Lombardia generale condizioni di bel tempo. L’aumento dell’instabilità, nella giornata di mercoledì e marginalmente, di giovedì, sarà responsabile di locali precipitazioni a carattere di rovescio o temporale, sui rilievi Alpini ed Appenninici della regione. Temperature che continueranno a registrare valori oltre le medie stagionali.

Martedì 15 settembre 2020

Tempo Previsto: poco nuvoloso al mattino lungo la fascia Alpina e Prealpina della regione, sereno o poco nuvoloso su restanti aree, ma con passaggi di nubi alte. Da metà mattina graduale aumento della nuvolosità cumuliforme sui rilievi della Valchiavenna, Valtellina e Prealpi con scarse possibilità di locali precipitazioni. Nuvolosità in parziale attenuazione serale.

Temperature: massime stazionarie o in lieve calo e comprese tra 28/31°C; minime stazionarie o in lieve flessione comprese tra 19/21°C

Mercoledì 16 settembre 2020

Tempo Previsto: nuvolosità cumuliforme lungo la fascia alpina e prealpina sin dal mattino, in graduale aumento nel corso della giornata, darà luogo, da metà pomeriggio, a locali precipitazioni a carattere di rovescio o temporale, più probabili sui settori alpini e prealpini centro-orientali (Valtellina, Orobie e Valcamonica); irregolarmente nuvoloso su aree nord-occidentali ove non si escludono sporadiche deboli precipitazioni, poco nuvoloso sulle restanti aree per la presenza nuvolosità medio-alta.

Temperature: Massime stazionarie e comprese tra 29/31°C; minime stazionarie e comprese tra 19/22°C

Giovedì 17 settembre 2020

Tempo Previsto: Generali condizioni di cieli sereni. Nuvolosità cumuliforme lungo i rilievi della Valtellina, Orobie, Valcamonica e Gardesano, ove non si escludono,dal pomeriggio,locali precipitazioni.

Temperature: Massime stazionarie e comprese tra 28/31°C; minime in lieve calo e comprese tra 18/21°C.