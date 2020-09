Pinguini Tattici Nucleari, rinviato a febbraio 2021 il tour nei palazzetti

BPM Concerti e Trident Music sono spiacenti di comunicare che, a fronte del permanere dello stato di emergenza sanitaria, ad oggi prevista fino al 15 ottobre, sono costrette a rinviare a febbraio 2021 l’attesissimo tour dei Pinguini Tattici Nucleari, programmato per il prossimo ottobre.

Un traguardo sognato, conquistato e meritato: la band bergamasca rivelazione del festival di Sanremo, che ha da poco pubblicato il nuovo singolo La Storia Infinita, aspetta i suoi numerosi fan nei palazzetti a febbraio 2021 con una nuova programmazione delle date comunicate in precedenza. La band sarà a Conegliano (6 febbraio, Zoppas Arena) ,Torino (10 febbraio, Pala Alpitour), Firenze (12 febbraio, Mandelaforum), Montichiari (13 febbraio, PalaGeorge), Milano (19 febbraio – SOLD OUT – e 20 febbraio, Mediolanum Forum), Roma (24 febbraio, Palazzo Dello Sport), Bologna (26 febbraio, Unipol Arena) e Padova (27 febbraio, Kioene Arena). I biglietti già acquistati sono validi per le nuove date; chi non potesse più partecipare potrà vendere il proprio biglietto attraverso la piattaforma fansale di ticketone.

I concerti nei palazzetti saranno eventi straordinari, dove ci si scatenerà con i grandi classici della band e con i brani del nuovo album FUORI DALL’HYPE RINGO STARR, il repack certificato disco di platino. 4 dischi, milioni di streaming sulle piattaforme digitali, dischi d’oro e di platino, un fumetto interamente dedicato a loro diventato un best seller su Amazon.it e il meritatissimo terzo posto sul podio del Festival di Sanremo: #Machilavrebbemaidetto! In pochi anni i Pinguini Tattici Nucleari hanno fatto moltissima strada e non smettono di inanellare successi, conquistando pubblico e critica con le loro personalità, coerenza e forza espressiva, confermandosi una delle poche realtà musicali in grado di portare ai concerti migliaia di persone, unite nell’abbraccio dello stesso ritornello.

I biglietti per le nuove date del tour sono disponibili su ticketone.it e su tutti i punti vendita autorizzati. Info su www.bpmconcerti.com.