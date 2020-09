Offre hashish agli agenti della Polizia Locale in servizio: arrestato 33enne

Ha provato a vendere hashish agli agenti di Polizia Locale in borghese: sabato sera 12 settembre, in via Paglia, intorno alle 21, T.E., trentatreenne, ha pensato bene di farsi arrestare dagli agenti del Comune di Bergamo, in servizio – come spesso accade – per monitorare la situazione della zona e il rispetto delle norme anti Covid19 negli esercizi commerciali della via.

Addosso all’uomo, gli agenti hanno trovato 12,8 grammi di hashish e 1 grammo circa di cocaina, oltre a 15 euro in contanti. T.E. è stato prima sottoposto agli accertamenti di rito, schedato e poi trattenuto al Comando di via Coghetti fino a lunedì, quando si è svolto il processo per direttissima. Il suo arresto è stato convalidato ed è stato disposto il divieto di dimora in città.

Continua quindi il presidio della zona, una delle più monitorate dalla Polizia Locale: quotidianamente si svolgono servizi di pattugliamento, nelle ore pomeridiane così come in quelle serali, soprattutto in borghese. Si tratta del dodicesimo arresto della Polizia Locale in questo 2020.