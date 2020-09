Lovere e Solto Collina diventano set per una serie tv tedesca di Sky

Si sono concluse lunedì le riprese cinematografiche sul lago d’Iseo per la serie televisiva “Funeral for a dog” prodotta per SKY Germania dalla società tedesca Flare Entertainment GmbH in collaborazione con Viola Film, società di Roma responsabile della produzione esecutiva per la realizzazione delle riprese italiane.

“Ospitare produzioni cinematografiche – commenta Nicola Macario, coordinatore del “G16” – rappresenta una grande opportunità per lo sviluppo turistico del nostro lago che, negli ultimi anni, si è sempre più internazionalizzato grazie all’opera The Floating Piers dell’artista Christo e, soprattutto, all’intensa attività svolta dall’aggregazione territoriale dei sedici comuni rivieraschi del Sebino in collaborazione con l’Associazione Visit Lake Iseo”.

Come ricordato dal sindaco di Lovere Alex Pennacchio, è un onore per Lovere poter ospitare nuovamente il set di un film di livello internazionale a soli pochi anni di distanza dalle riprese effettuate nel borgo antico, fra i più belli d’Italia, per il film “Respiri” con l’attore Alessio Boni.

“Ancora una volta – spiega Marco Bani, presidente de L’Ora Srl – il Porto Turistico ha aperto i suoi spazi a supporto di un importante evento di promozione per il territorio. Questo a sottolineare la capacità di adattamento alle opportunità che di volta in volta si presentano. Siamo contenti di aver ospitato tutto lo staff di professionisti che sono qui giunti, e speriamo di poterli riavere presto con noi”.

Gli sceneggiatori e gli attori si sono poi meravigliati alla vista di un’altra location: San Defendente sul monte Greno, un luogo magico e di meditazione posto a 675 metri di altitudine, dal quale si ha una vista mozzafiato a 360 gradi sul lago d’Iseo, sulle valli e le montagne circostanti sino all’Adamello, come sottolineano gli amministratori di Solto Collina.

“A spingerci sul Sebino – racconta Emanuele Perotti, location manager di Viola Film – sono stati i suggerimenti dei due nostri registi che, dopo mesi di visita in tutti i laghi prealpini italiani, tra gli altri hanno individuato il lago d’Iseo. Preziose si sono rivelate anche le immagini che abbiamo trovato sul web, che ci hanno particolarmente colpito: fotografie in primis degli Orridi, delle montagne e del background selvaggio e non troppo gentile che caratterizza l’alto Sebino, ideale per scene di suspence; San Defendente, inoltre, si è rivelato assai funzionale all’ambientazione richiesta dalla sceneggiatura. La disponibilità riscontrata fin da subito fra gli attori territoriali ha poi fatto il resto: non succede spesso, infatti, quando si è alla ricerca di una location idonea anche a livello logistico e si ha poco tempo a disposizione di ottenere la fattiva collaborazione degli enti pubblici, specialmente nel periodo che stiamo vivendo nel quale il personale è spesso in smart-working e, quindi, fisicamente presente nel proprio ufficio solo alcuni giorni a settimana”.

Rilevante, prosegue “il contributo e la collaborazione della Canottieri Sebino che ha fornito alla troupe il doppio canoino in legno impiegato nelle scene dagli attori, riadattato il catamarano in uso agli allenatori convertendo la propulsione a motore in propulsione a remi per le riprese in movimento e il trascinamento del doppio canoino, una piccola chiatta grigliata per le riprese da fermo, due atleti rematori quali controfigure degli attori per le scene in barca e suggerito varie soluzioni tecniche e addestrato gli attori alla voga”.

Tratto dall’omonimo best seller di Thomas Pletzinger, “Funeral for a dog” racconta la storia di Dirk Svensson, scrittore solitario, senza figli e autore di un best seller per bambini, che, in seguito ad eventi misteriosi, si ritira a vita privata su un lago del nord Italia. La sua vita scorre tranquilla insieme al suo cane a tre zampe sino a quando incontra il giornalista freelance Daniel Mandelkern, inviato in Italia per intervistarlo.

“Le riprese sul lago d’Iseo – racconta il direttore di produzione Simone Gandolfo – sono iniziate martedì 8 settembre e sono terminate lunedì 14 a Solto Collina. Al Porto Turistico sono state effettuate le riprese dal lago oltre alle scene di movimentazione delle imbarcazioni in virtù del fatto che il protagonista è un canottiere; a S. Defendente invece alcune scene di ambientazione montana. Sono state impiegate complessivamente 130 persone fra troupe e attori italiani e tedeschi, che hanno soggiornato nelle strutture ricettive del territorio e sono stati accolti con

grande calore e disponibilità”.

Le riprese della serie tv proseguiranno nei prossimi mesi in Germania, Brasile, Colombia, Stati Uniti e Finlandia.