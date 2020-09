Il Covid non ferma “Romano Medievale”: spettacoli ed eventi in sicurezza

Il Covid non ferma “Romano Medievale”. Sabato 19 settembre si terrà l’edizione 2020 dell’iniziativa che propone un tuffo nel passato tra luoghi incantati, antichi mestieri e arti di strada.

Quest’anno, a causa delle restrizioni anti-Coronavirus, il tradizionale evento si svolgerà in forma ridotta di un giorno, con eventi e spettacoli che permettano il divertimento in tutta sicurezza: nelle vie e nelle piazze del centro storico, alla Rocca Viscontea e al cortile di Palazzo Rubini avranno luogo spettacoli, danze rinascimentali, esibizioni di musici, banchi hobbisti, giullari, giochi dimenticati, street food e bevande.

L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale di Romano di Lombardia, è a ingresso libero e gratuito. Gli spettacoli avranno una durata di circa 30 minuti ciascuno.

Ecco il programma.

– Alle 16 in piazza della Rocca, in via Rubini e in via Comelli Rubini: “Artigiani a corte”, apertura dei banchi degli hobbisti.

– Alle 17.15 all’anfiteatro dei giardini di via Battisti: “Spazio ai bimbi – Lo scrigno delle storie: principesse ribelli e apprendisti cavalieri”, letture a cura della Biblioteca di Romano di Lombardia.

– Alle 18 al fossato della Rocca Viscontea: “Spettacoli di arte medievale”, a cura de “I Giullari del Carretto”.

– Alle 19 in via Rubini, in piazza della Rocca, via Battisti: “BoccAle”, piccola rassegna di birrifici artigianali, food & beverage.

– Alle 19 in piazza della Rocca: “Spazio ai bimbi – Giochi dimenticati”, a cura di Coloriamo la Città.

– Alle 20 all’anfiteatro dei giardini di via Battisti: “Spazio ai bimbi – Lo scrigno delle storie: principesse ribelli e apprendisti cavalieri”, letture a cura della Biblioteca di Romano.

– Alle 20.30 in via Rubini: “Il danzator cortese”, performaces di danza medievale e rinascimentale, a cura di Danza Ensamble.

– Alle 20.30 nelle vie del centro storico: “Chiromanti, imbonitori e ciarlatani”, incursioni teatrali a cura de “Gli improbabili”.

– Alle 21 nel cortile di Palazzo Rubini: “Errantum musical – Il castello dei suoni incrocianti”. I Cornamusici e Respirocobalto ci conducono in un medioevo fatto di racconti e musiche, alternando parole al suono di preziosi strumenti antichi.

– Alle 21 nel cortile della Rocca Viscontea: “Pietre, principi e parole”, tra lettura e storia dell’Arte, a cura di Silvia Carminati e Max Fenaroli.

– Alle 21 nell’anfiteatro dei giardini di via Battisti: “Spazio ai bimbi – Lo scrigno delle storie: principesse ribelli e apprendisti cavalieri”, lettura a cura della Biblioteca di Romano.

– Alle 21.30 in via Rubini: “Il danzator cortese”, performaces di danza medievale e rinascimentale, a cura di Danza Ensamble.

– Alle 21.45, al fossato della Rocca Viscontea: “Spettacolo di arte medievale”, a cura de “I giullari del carretto”, equilibrismo e lancio di coltelli.

– Alle 22.15 nel cortile della Rocca Viscontea: “Pietre, principi e parole”, tra lettura e storia dell’Arte, a cura di Silvia Carminati e Max Fenaroli.

– Alle 22.15 al cortile di Palazzo Rubini: “Errantum musical – Il castello dei suoni incrocianti”. I Cornamusici e Respirocobalto ci conducono in un medioevo fatto di racconti e musiche, alternando parole al suono di preziosi strumenti antichi.

– Alle 22.30 in via Rubini: “Il danzator cortese”, performances di danza medievale e rinascimentale, a cura di Danza Ensamble (Oratorio San Filippo Neri).

– Alle 23 al fossato della Rocca: Spettacoli di arte medievale col fuoco, a cura de “I giullari del carretto”.