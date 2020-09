Il Centro Meteo Lombardo aspetta le vostre foto per il nuovo calendario

Il Centro Meteorologico Lombardo, che ci accompagna giorno per giorno con le serie e azzeccate previsioni del tempo, come di consueto vi propone di inviare le fotografie che compariranno sul nuovo Calendario CML 2021. “Che siate esperti di fotografia o che non lo siate, se avete immortalato un soggetto meteorologicamente interessante inviateci i vostri scatti! L’unico vincolo è che le foto siano state scattate in territorio lombardo o aree limitrofe”.

Le immagini saranno selezionate tenendo in considerazione tecnica fotografica, composizione e qualità dell’immagine, privilegiando quelle che meglio potranno rappresentare il territorio durante il corso delle stagioni. Non si tratta di un concorso fotografico: “Cerchiamo 12 scatti adeguati ad essere pubblicati in un calendario, quindi maggiore attenzione sarà riservata alle foto luminose, vivaci e colorate”.

Questa iniziativa costituisce la principale fonte di finanziamento per il CML che solo grazie a essa può continuare a fornire servizi gratuiti attraverso il sito web. La partecipazione è quindi fondamentale e verrà premiata: per ogni foto selezionata l’Autore riceverà come ricompensa 3 copie del Calendario.

COME PARTECIPARE

Ogni partecipante potrà inviare un massimo di 4 foto, rispettando le seguenti indicazioni:

– formato: JPEG qualità massima

– layout: orizzontale

– dimensione orizzontale minima: 2400 pixel

– nome del file: numerato progressivamente (foto_01.jpg, foto_02.jpg, etc.)

Le foto dovranno essere state scattate personalmente dal partecipante e potranno essere sia di tipo panoramico che di dettaglio, ma dovranno contenere almeno un elemento meteorologico osservabile che caratterizzi significativamente il soggetto. Non saranno ammessi fotomontaggi né ritocchi di alcun genere, salvo correzioni cromatiche ed esposimetriche.

Ogni foto dovrà esserci inviata alla più alta risoluzione disponibile, allegando una breve descrizione di luogo, data e soggetto dello scatto compilando il modulo sotto riportato, che va integralmente riportato nell’email di richiesta, liberatoria inclusa.

N.B.: in mancanza della liberatoria non si potranno utilizzare le immagini ricevute.

Si avvisa che per le foto contenenti persone riconoscibili, qualora fossero prescelte, sarà necessario fornire una ulteriore liberatoria, sottoscritta dalle persone ritratte, che autorizzi alla pubblicazione. Si consiglia quindi di evitare l’invio di foto del genere qualora non si fosse certi di poter ottenere tale documentazione.

La casella e-mail a cui inviare le immagini è la seguente: calendario2021cml@gmail.com

Con termine ultimo fissato TASSATIVAMENTE per il 30 SETTEMBRE 2020*

* eventuali immagini inviate oltre la data indicata verranno prese in considerazione con riserva

A seguito della ricezione dell’email sarà inviata una risposta automatica di conferma. In caso contrario, segnalate il problema tramite la pagina contatti: http://cml.to/contatti

Nell’apposita pagina c’è anche un modulo da compilare.