Caravaggio: dalla Regione 1,5 milioni per la nuova caserma dei carabinieri

Una delibera di Regione Lombardia ha ufficializzato l’adesione alla proposta di Accordo di programma per la realizzazione della nuova caserma dei Carabinieri di Caravaggio.

L’opera

Il costo complessivo dell’intervento è di circa di 1 milione e 800 mila euro, coperto per 1,5 milioni con risorse regionali e per 300 mila euro attraverso risorse comunali. Oltre al terreno su cui sorgerà il nuovo edificio, il Comune di Caravaggio (soggetto promotore) metterà a disposizione 150 mila euro, mentre 30 mila euro ciascuno gli altri cinque Comuni aderenti all’accordo: Arzago d’Adda, Calvenzano, Fornovo San Giovanni, Misano Gera d’Adda e Mozzanica.

I commenti

“La realizzazione della nuova sede per l’accasermamento dei reparti dell’Arma – spiega l’assessore a Enti locali e Programmazione Negoziata, Massimo Sertori – rappresenta un segnale di forte attenzione verso la qualità della vita e la sicurezza pubblica dei cittadini di questo territorio, che ha visto una grande unità di intenti tra tutte le Amministrazioni coinvolte nell’accordo. Regione Lombardia – continua – investendo risorse importanti attraverso lo strumento della Programmazione Negoziata, concorre al rilancio del territorio e al contrasto alla criminalità, offrendo inoltre a chi quotidianamente lavora per garantire la sicurezza dei cittadini una sede più adeguata all’espletamento delle proprie funzioni”.

“Il cospicuo stanziamento messo in campo – aggiunge l’assessore a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile Claudia Maria Terzi – segnala in modo concreto, una volta di più, il lavoro di Regione Lombardia a favore dei Comuni della Pianura bergamasca. La buona collaborazione istituzionale porta, come in questo caso, a ottenere risultati importanti a beneficio dei cittadini: si tratta di un Accordo virtuoso. Del resto è fondamentale assicurare ai Carabinieri, e alle forze dell’ordine in generale, strutture funzionali che rendano più agevole il lavoro di chi, con grande dedizione e senso del dovere, si impegna ogni giorno per tutelare la nostra sicurezza: Regione non fa mancare il proprio apporto tangibile”.

“Ringrazio Regione Lombardia per aver accolto la richiesta di continuare a garantire al nostro territorio il presidio dell’Arma dei Carabinieri con una nuova caserma, più sicura e funzionale” conclude il sindaco di Caravaggio, Claudio Bolandrini.

Soddisfazione esprime il consigliere di Bergamo Niccolò Carretta (Azione): “Plaudo con entusiasmo la virtuosa collaborazione tra sindaci e Regione Lombardia per la realizzazione della nuova caserma dei carabinieri di Caravaggio. Si tratta di un passo importante per la zona, un passaggio che parla di sicurezza e presidio del territorio che farà sicuramente bene a Caravaggio e al suo hinterland”.