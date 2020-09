Bergamo, puntano il laser e tentano di rapinare un uomo: in manette due minorenni

Nella nottata tra sabato e domenica in via Borgo Palazzo, un cittadino del Bangladesh di 42 anni è stato avvicinato da due giovani, uno di cittadinanza italiana del 2003 e l’altro straniero del 2004, che prima gli hanno chiesto l’ora, poi, uno dei due gli ha puntato una luce laser di colore rosso agli occhi per accecarlo e disorientarlo.

L’altro minore, tenendo in mano un piccolo coltellino, gli ha intimato di dargli dei soldi. Il cittadino bengalese si è rifiutato ed è riuscito a fuggire in mezzo alla strada mentre i due aggressori sono scappavati in direzione opposta.

Agenti della Volante, presenti in zona per i servizi di prevenzione disposti da Questore nella zona del Luna Park, grazie alle descrizioni della vittima, hanno rintracciato in pochi minuti gli autori del reato mentre si stavano allontanando.

Uno dei due era ancora in possesso del dispositivo laser rosso utilizzato contro il cittadino bengalese, mentre il coltellino non è stato rintracciato probabilmente perché gettato prima del fermo.

I due minori, entrambi con precedenti di polizia, sono stati tratti in arresto e trasferiti, su disposizione Procura Minori di Brescia, in una Comunità.