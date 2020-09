A star is born, Boss in incognito o Deadpool? La tv del 15 settembre

Per la prima serata in tv, martedì 15 settembre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Il Commissario Montalbano”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “La giostra degli scambi”: un incendio doloso devasta un negozio di elettronica. Ma non si tratta solo di questo: Marcello Di Carlo, il proprietario del negozio, è scomparso, di lui non c’è più alcuna traccia. È un bell’uomo Di Carlo, e anche un playboy di un certo successo, ma ha il vizio di spendere molto più di quanto riesca a guadagnare. Montalbano comincia a indagare, ma il mistero di questa scomparsa pare farsi sempre più sfuggente. E poi in quei giorni sta accadendo anche qualcos’altro, qualcosa di molto strano e inquietante: un bizzarro rapitore sequestra per alcune ore alcune ragazze e poi le lascia libere fuori Vigàta senza fare alcuna violenza su di loro…

Su Canale5 alle 21.20 verrà proposta la visione del film “A star is born”.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con “Boss in incognito”. Il mondo del lavoro attraverso le storie professionali ed umane di manager, operai ed impiegati, con una speciale chiave di lettura: raccontare tutto questo nella particolare contingenza nella quale ci troviamo. Aziende che non si sono fermate nel momento dell’emergenza sanitaria ma che hanno dovuto riorganizzarsi per lavorare in condizioni di sicurezza.

Spazio all’attualità e alla politica su RaiTre, Rete4 e La7. Sulla terza rete della tv pubblica alle 21.20 ci sarà una nuova puntata di “#cartabianca”, condotto da Bianca Berlinguer; su Rete4 alle 21.25 “Fuori dal coro”, condotto da Mario Giordano; e su La7 alle 21.15 “diMartedì”, condotto da Giovanni Floris.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.25 “Deadpool”; su Rai4 alle 21.20 “Iron Fist”; su Rai5 alle 21.15 “La città proibita”; su Iris alle 20.55 “Sparatorie ad Abilene”; e su Italia2 alle 21.15 “Ted 2”.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Drop Dead Diva”; su La5 alle 21.05 la replica del “Grande Fratello Vip”; su Mediaset Extra la diretta dalla casa del Grande Fratello Vip” e su Real Time alle 21.20 il docu-reality “Primo appuntamento”

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.