Un secondo indimenticabile weekend è appena passato con il Settembre del Moscato di Scanzo e dei sapori scanzesi. Tanti gli eventi organizzati per scoprire il territorio di Scanzorosciate e assaporare i suoi pregiati prodotti enogastronomici, primo fra tutti il Moscato di Scanzo, la più piccola DOCG d’Italia e l’unica della bergamasca. Un fine settimana ricco di emozioni, che ha regalato a tutti i visitatori esperienze uniche tra cultura, natura ed enogastronomia con spettacoli, laboratori, visite culturali insieme ai CustodiS ed escursioni con Terre del Vescovado e Orobie4Trekking. Senza dimenticare le tante iniziative per vivere in sicurezza le cantine e degustare i vini del territorio in location suggestive e le proposte per assaporare prelibati menu a km0, presso gli agriturismi e i ristoranti di Scanzorosciate. E per finire, aperitivi, gelati e degustazioni.

Si avvicina il terzo weekend dedicato al Settembre del Moscato di Scanzo, che si terrà da venerdì 18 a domenica 20 settembre. Scopri tutte le informazioni sul sito ufficiale www.festadelmoscato.it e prenota la tua esperienza!