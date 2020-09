Scuola: studenti, insegnanti, genitori… raccontateci il vostro nuovo inizio

Lunedì finalmente si torna in classe. Con preoccupazione, con titubanza, ma soprattutto con tanta tanta voglia di riprenderci la normalità abbandonata ormai sei mesi orsono a Bergamo e nella provincia tutta.

Ogni istituto, ogni aula, ogni protagonista vivrà il proprio nuovo inizio tra i banchi, distanziati, con o senza rotelle, in modo diverso: per qualcuno filerà tutto liscio come l’olio, altri incontreranno problemi più o meno gravi.

Detto che un po’ di tolleranza e pazienza sono necessarie, anzi indispensabili dopo un evento così devastante e così invadente come la pandemia da Covid vissuta sulla nostra pelle, vi invitiamo, studenti, insegnanti, genitori, a mandarci una testimonianza del vostro primo giorno della nuova scuola: qualche riga, un’immagine, un breve video…. raccontatecelo e noi lo pubblicheremo.

Potete mandare a bergamonews@gmail.com