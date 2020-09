Camminare per il centro città e le vie dove si è riaccesa la vita scolastica. Sembra quasi surreale la mattina del primo giorno di scuola, il tanto temuto e atteso 14 settembre. Dopo mesi di assenza, i ragazzi e le ragazze della provincia bergamasca sono tornati su quelle strade che, solo sei mesi fa, erano riempite da un silenzio innaturale che faceva paura.

Affettuosi abbracci dopo tanta lontananza e mascherine non mancano all’appello, anche se qualcuno sgarra e la sposta sotto il mento. Sono in tanti alle pensiline degli autobus, così come nei bar e fuori dalla porta di ingresso all’edificio scolastico, in attesa di entrare per il secondo turno: alle 10. E, paradossalmente, il “caos” da ripresa delle lezioni post pandemia, si mostra a metà mattina invece che alla prima ora, alle 8.

Passando tra Porta Nuova, Viale Papa Giovanni e Via Angelo Maj, gli assembramenti tra gli studenti e le studentesse sono innegabili a pochi minuti dall’inizio del secondo turno di ingresso.

“È inevitabile – dice Nicola del liceo Secco Suardo – chi è arrivato alle 8 è entrato subito, noi invece dobbiamo aspettare. E dove se non fuori dalla scuola?”. Gli fa eco Sara del Vittorio Emanuele: “Se prendevo la corsa del pullman successiva sarei arrivata dopo le 10, ho dovuto per forza prendere il bus che mi ha portato qui, alla stazione della Sab alle 9.20. Fare l’entrata a turni è giusto, ma che senso ha se poi siamo assembrati ad aspettare di entrare?”.

Sì, perché le regole anti Covid prevedono che tutti gli studenti devono rispettare i turni d’entrata previsti. “I mezzi di trasporto, secondo me, sono l’aspetto più problematico – è convinta Letizia del liceo Lussana -. È come se non si fossero coordinati con le scuole ed è effettivamente impossibile mantenere la distanza di sicurezza, anche perché una parte di bus è inagibile per la barriera protettiva prevista per gli autisti”.