Nel fine-settimana scorso ha preso il via anche il Campionato Italiano Regolarità Epoca Gruppo 5 con la disputa della 1ª e 2ª delle 4 prove su cui si articola l’anomala stagione 2020, dopo la pausa forzata dovuta alla pandemia.

Al primo impegno agonistico, disputato con la due giorni sabato e domenica a Pietralunga (Perugia), i 10 piloti della Scuderia Norelli presenti in gara si sono subito distinti conquistando la vetta delle classifiche di classe e ottimi piazzamenti, portando la Squadra al 1° posto nella classifica per il Trofeo.

Ecco i risultati della 1ª prova della giornata di sabato; sul gradino più alto del podio sono saliti: Massimo Riva su Moto Guzzi 175 cc nella classe B2 fino a 175 4T, Marco Bianchi su Puch 175 cc nella C4 fino a 175 2T, Fausto Scovolo su Villa 125 cc nella C3 fino a 125 2T e Paolo Giulietti su KTM 495 cc nella D6 oltre 250 2T. Scovolo e Giulietti hanno dominato anche la classifica assoluta terminando rispettivamente 1° e 2°.

Inoltre Alfredo Bottarelli su TWM 250 cc si è classificato 2° nella C5 fino a 250 2T, Paolo Grassi su Puch 75 cc è giunto 4° nella C2 fino a 75 2T, come pure Fabio Casotto su Fantic Motor 80 cc nella D2 fino a 80 2T.

Altri piazzamenti per Riccardo Terranova su Cagiva 190 cc giunto 5° nella X3 oltre 125 2T, Marzio Stefanoni su Puch-Frigerio 250 cc 7° nella D5 fino a 250 2T e Daniele Di Prima su Puch 347 cc 14° nella D6 oltre 250 2T.

La Squadra della Scuderia Norelli composta da Bianchi, Bottarelli e Grassi si è classificata al 2° posto per la graduatoria del Trofeo mentre quella composta da Scovolo, Giulietti e Stefanoni ha terminato 2ª nella classifica per il Vaso.

Per la 2ª prova della giornata di domenica vittorie di classe per Marco Bianchi su Puch 175 cc nella C4 fino a 175 2T, Fausto Scovolo su Villa 125 cc nella C3 fino a 125 2T e Paolo Giulietti su KTM 495 cc nella D6 oltre 250 2T, che hanno in tal modo bissato il risultato del sabato.

Giulietti e Scovolo hanno ancora battagliato per la classifica assoluta terminando rispettivamente 1° e 2°, invertendo l’ordine di arrivo della giornata precedente.

Inoltre Alfredo Bottarelli su TWM 250 cc si è classificato nuovamente 2° nella C5 fino a 250 2T, Massimo Riva su Moto Guzzi 175 cc è giunto 3° nella classe B2 fino a 175 4T, Fabio Casotto su Fantic Motor 80 cc ancora 4° nella D2 fino a 80 2T, Paolo Grassi su Puch 75 cc 5° nella C2 fino a 75 2T, Riccardo Terranova su Cagiva 190 cc 6° nella X3 oltre 125 2T, Marzio Stefanoni su Puch-Frigerio 250 cc nuovamente 7° nella D5 fino a 250 2T e Daniele Di Prima su Puch 347 cc 12° nella D6 oltre 250 2T.

La Squadra della Scuderia Norelli composta da Bianchi, Bottarelli e Grassi si è aggiudicata la vittoria per la graduatoria del Trofeo mentre quella composta da Scovolo, Giulietti e Casotto ha terminato 2ª nella classifica per il Vaso.

Il prossimo impegno del Campionato Italiano Regolarità Epoca Gruppo 5 è previsto per sabato 24 e domenica 25 ottobre a Rogno (BG) con la 3ª e la 4ª prova che concluderà la stagione 2020, ridotta a sole 4 gare rispetto alle 7 dello scorso anno.