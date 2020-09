A una settimana dal referendum sul taglio dei parlamentari, i 5 stelle sono scesi in piazza con i gazebo per la campagna #VotaSì Day. Un evento diffuso in tutta Italia, che ha visto la partecipazione di parlamentari e attivisti.

Anche a Bergamo il Movimento Cinque Stelle ha piazzato i suoi banchetti in Largo Porta Nuova. Nel weekend erano presenti il parlamentare bergamasco Devis Dori e il portavoce dei grillini, Francesco D’Uva: “Abbiamo ascoltato tutti i cittadini. Il problema non sono mai le idee diverse – spiega Dori – ma la disinformazione che abbiamo riscontrato in alcune argomentazioni. In particolare abbiamo spiegato che il Referendum non consiste in un voto a favore o contro questo Governo, che proseguirà la sua azione a prescindere dal risultato. L’unica certezza invece è che siamo a un passo da un risultato storico, il taglio dei parlamentari”.