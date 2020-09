Novità: un libro per insegnare ai bambini ad autoregolarsi

Che cos’è l’autoregolazione?

E’ la nostra capacità di gestire e regolare il nostro comportamento e le nostre emozioni in funzione degli stimoli ricevuti e degli obiettivi che vogliamo raggiungere.

Avere buone capacità di autoregolazione è importante per favorire il nostro adattamento alle situazioni che quotidianamente dobbiamo affrontare sia nell’ambito scolastico/lavorativo che in quello sociale e relazionale.

Come si sviluppa l’autoregolazione?

Per imparare ad autoregolarsi il bambino fin da piccolo deve acquisire competenze come la capacità di attendere, di gestire la frustrazione, di controllare i propri impulsi ed esprimere adeguatamente le proprie emozioni.

Stimolare l’autoregolazione attraverso il gioco

Gli studi scientifici hanno dimostrato che un intervento precoce sull’autoregolazione permette ai bambini e ragazzi di sviluppare successivamente migliori risultati scolastici e relazionali.

Presso il Centro per l’Età Evolutiva realizziamo da anni percorsi individuali e in piccolo gruppo di neuro e psicomotricità che stimolano i bambini a migliorare, potenziare o riabilitare l’autoregolazione attraverso il gioco.

Il frutto di questo lavoro è racchiuso nel libro appena pubblicato “Attività neuro e psicomotorie per bambini con difficoltà di autoregolazione e ADHD -Materiali operativi per allenare le funzioni esecutive in età prescolare” scritto da Silvia Conti, terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, Nicoletta Scionti, dottoranda in psicologia e Gian Marco Marzocchi, docente presso l’Università Milano-Bicocca.

Il volume propone una rassegna teorica sullo sviluppo dell’autoregolazione e 90 schede operative di gioco per bambini dai 3 ai 5 anni. La attività possono essere realizzate sia in un contesto clinico sia in ambito educativo. Il testo contiene anche un questionario dedicato a genitori e insegnanti per la valutazione dell’autoregolazione nel bambini dai 3 ai 5 anni.