Ladro si finge svenuto tra i cespugli per non essere scoperto: fermato con 2 complici

Seriate, alle prime luci dell’alba, i Carabinieri della Compagnia di Bergamo hanno fermato tre giovani dopo che hanno forzato un’edicola e cercato di scappare all’arrivo dei militari.

La scorsa notte, verso le cinque, in via Decò e Canetta, tre giovani di 21, 17 e 15 anni, tutti di origine marocchina e pregiudicati, armati di cacciavite e martello si sono arrampicati sul tetto di un’edicola forzando la copertura per entrare all’interno.

Scattato l’allarme, il proprietario dell’esercizio commerciale ha subito allertato i Carabinieri che, giunti sul posto, hanno immediatamente avviato le ricerche dei tre malviventi, allontanatesi alla vista dei militari.

Raggiunti nelle vie circostanti due dei protagonisti, i militari hanno poi notato uno strano fruscio fra le piante circostanti, sorprendendo il giovane 17enne rannicchiato tra i cespugli che fingeva di essere svenuto.

Fermati e accompagnati in caserma, i tre protagonisti della vicenda, ripresi anche dal sistema di video-sorveglianza interno all’edicola, sono stati denunciati per danneggiamento aggravato, tentato furto e sottoposti al foglio di via obbligatorio; gli attrezzi da scasso sono stati sequestrati.