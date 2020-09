Insolito furto a Brembate Sopra, il Comune: “Dosso sparito, restituitelo”

“Il furto di dossi mi mancava”. Emiliana Giussani, sindaco leghista di Brembate Sopra, ci scherza persino sopra. Difficile trovare una spiegazione a quanto successo in via Lesina, dove ignoti hanno asportato un pezzo di dosso dal manto stradale.

Ad accorgersene, domenica sera, è stato un Consigliere comunale, che ha prontamente avvisato l’amministrazione e la polizia locale. “All’inizio pensavamo fosse opera della ditta che stava intervenendo sulla segnaletica – racconta il sindaco – poi ci siamo accorti che non era possibile, visto che non lavora su quel tratto di strada”.

Tra le ipotesi più plausibili, quella che il dosso abbia infastidito qualcuno che preferisce viaggiare a passo più sostenuto. Sta di fatto che il Comune ha lanciato un appello sulla sua pagina Facebook: “Chiediamo a chi ha tolto alcuni pezzi di dosso di restituirli e riparare il danno – si legge -. In ogni caso, verificheremo con le telecamere presenti in zona per individuare il colpevole. Se qualche cittadino ha visto qualcosa – conclude l’amministrazione – è pregato di contattarci”.