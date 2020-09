Un uomo di 38 anni è rimasto ferito in un incidente stradale a Casirate D’Adda, in via Menclozzi, intorno alle 13,15 di lunedì 14 settembre.

L’auto è finita contro un muro, mentre il conducente è stato portato in ospedale a Treviglio per accertamenti. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Foto 2 di 2



I vigili del fuoco, intervenuti sul posto insieme all’automedica e all’ambulanza, hanno messo in sicurezza il mezzo e la zona compromessa.