Nella mattinata di lunedì, in occasione della ripresa dell’anno scolastico, il personale della Squadra Volanti e del Reparto Cinofili della Polizia di Stato di Milano ha svolto, come disposto dal questore Maurizio Auriemma, un esteso servizio di vigilanza e controllo sopratutto nella zona della Stazione Ferroviaria, Stazione Teb, Stazione Autolinee, Piazzale Alpini e agli snodi principali della mobilità pubblica locale e provinciale del capoluogo.

Oltre alla prevenzione del fenomeno dello spaccio e detenzione stupefacenti, il personale ha controllato il rispetto delle misure anti Covid 19 nei pressi delle fermate dei mezzi di trasporto e nei pressi di alcuni Istituti Scolastici.

Foto 3 di 3





Durante il servizio il personale Sab/Arriva ha segnalato la presenza di tre stranieri privi di titolo di viaggio e documenti. Gli stessi, dopo le procedure di identificazione, sono stati messi a disposizione dell’Ufficio Immigrazione per verificare posizione sul territorio nazionale.

Inoltre in zona Malpensata è stato sottoposto a controllo un cittadino nigeriano che alla vista del cane antidroga di si è dato subito alla fuga. Bloccato dal personale, è stato trovato in possesso di circa 100 grammi di hascisc nascosti negli abiti. L’uomo, con precedenti specifici e irregolare in Italia, è stato tratto in arresto con processo per direttissima fissato per domani.