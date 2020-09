Bergamo, giovane rapinato in centro: arrestato 17enne

Nella notte tra sabato e domenica il personale della Squadra Volante della questura di Bergamo ha proceduto all’arresto di un minore nato nel 2003 per rapina.

L’episodio si è verificato intorno alla mezzanotte nei pressi della Galleria Fanzago in via Angelo Maj. Tre ragazzi di 14 anni hanno incrociato il diciassettenne che, dopo aver apprezzato l’estetica della bicicletta di uno di loro, si è avvicinato alla stessa.

Il quattordicenne proprietario del velocipede ha preso la bicicletta in mano, ma è stato spintonato e afferrato dall’aggressore che è riuscito a impossessarsi del mezzo tentando, peraltro, di colpire con pugni i tre ragazzi che cercavano di ostacolarlo.

Le Volanti che, come disposto dal Questore Maurizio Auriemma, costantemente vigilano la zona, hanno immediatamente rintracciato in Piazzale Alpini, all’angolo Via Bono, il soggetto autore della rapina.

Il giovane, alla vista degli agenti delle Volanti e dei militari del contingente “Strade Sicure” presente per pattugliamento della zona, ha gettato la bici a terra ed è fuggito in direzione di via Paleocapa, dove è stato bloccato.

Nel corso della breve colluttazione due operatori della Polizia di Stato e un militare hanno riportato lievi abrasioni. Il minore, di origine straniera, è stato arrestato e su disposizione della Procura dei Minori di Brescia è stato trasferito in una Comunità in attesa dei provvedimenti di competenza.