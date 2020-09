Salvini, tour bergamasco in vista delle elezioni: Almè, Cene e Sorisole

Matteo Salvini farà tappa in terra bergamasca il 16 settembre in vista delle elezioni.

Il tour del leader leghista comincerà alle 9,30 in Valseriana, a Cene, per un incontro pubblico con i candidati in piazza Italia.

Verso le 11 sarà al mercato ad Almé, sempre per incontrare pubblicamente i candidati.

Chiuderà in piazza Alpini a Sorisole, dove incontrerà i candidati intorno alle 12,15.