“Distanza, mascherina, pulire le mani e areare gli ambienti”, le 4 armi di prevenzione di Gallera

Alla vigilia della riapertura delle scuole e di molte attività lavorative l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, torna a ricordare le misure necessarie per evitare il contagio del Coronavirus.

“Dobbiamo tornare alla normalità e ciò significa tornare a scuola e a frequentare locali, negozi e giardini pubblici ma con intelligenza e con la massima sicurezza soprattutto per la fascia della popolazione più debole, i bambini e gli anziani prima di tutto – evidenzia l’assessore aggiungendo -. Non dimentichiamo quindi le 4 armi di prevenzione che abbiamo a disposizione: distanza, mascherina, igienizzazione frequente delle mani e areazione degli ambienti. Semplici abitudini da rispettare con serenità e sicurezza per difenderci da un’eventuale ripresa del virus che dipendono dalla consapevolezza di ognuno di noi di fronte a un rischio che resta alto”.