Covid, 18 nuovi casi a Bergamo: sale al 2% il rapporto tra test e positivi in Lombardia

Si conferma il trend positivo dei guariti/dimessi (+40), sempre alto il numero dei tamponi realizzati (12.844) con 265 casi positivi per una percentuale pari al 2%.

I dati di domenica 13 settembre:

– i tamponi effettuati: 12.844, totale complessivo: 1.822.993

– i nuovi casi positivi: 265 (di cui 29 ‘debolmente positivi’ e 5 a seguito di test sierologico)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 77.651 (+40), di cui 1.385 dimessi e 76.266 guariti

– in terapia intensiva: 28 (+1)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 252 (+1)

– i decessi, totale complessivo: 16.899 (+3)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 88, di cui 47 a Milano città;

Bergamo: 18;

Brescia: 27;

Como: 29;

Cremona: 8;

Lecco: 2;

Lodi: 8;

Mantova: 7;

Monza e Brianza: 34;

Pavia: 12;

Sondrio: 2;

Varese: 13.