Campionati Italiani a cronometro, Lorenzo Milesi conquista il titolo juniores

Edizione 2020 all’insegna del ciclismo bergamasco per i Campionati Italiani a cronometro juniores.

A confermare la crescita del movimento orobico è stato Lorenzo Milesi che ad Orsago si è aggiudicato il titolo maschile.

Reduce dal bronzo europeo, il 18enne di San Pellegrino Terme ha messo in mostra il proprio talento lungo le strade trevigiane migliorando il secondo posto ottenuto lo scorso anno.

In grado di percorrere i 21,1 chilometri in programma in 25’44”, il portacolori della Ciclistica Trevigliese ha distanziato di 28 secondi Gianmarco Garofoli (Team LVF) e di 34 il compagno di squadra Davide Piganzoli.

In campo femminile terzo successo stagionale per Matilde Bertolini che si è dimostrata la più forte sull’esigente percorso veneto.

La pisana della Valcar-Travel & Service ha completato la prova in 29’08” distanziando di 1’03” Alice Palazzi (Awc Re Artù General System) e di 1’12” Francesca Barale (VO2 Team Pink).