Le previsioni meteo a cura di Massimo Mazzoleni per il centro meteo lombardo.

ANALISI SINOTTICA

Una vasta area di alta pressione si estende dalla Russia al vicino Atlantico, determinando ancora diversi giorni di tempo stabile sulla regione Padano-alpina e temperature ben al di sopra della media del periodo.

Col passare dei giorni, la senescenza dell’anticiclone, favorirà una lieve ripresa dell’instabilità pomeridiana su Alpi e Prealpi.

Domenica 13 settembre 2020

Tempo Previsto: Dapprima su tutta la Lombardia quasi o poco nuvoloso con alcuni passaggi di nubi medio-alte e modesta attività di cumuli a ridosso dei monti. Dal meriggio su alta Valtellina, Orobie e Valle Camonica in parte nuvoloso o nuvoloso: moderata attività di cumuli con rari piovaschi. Altrove quasi sereno o poco nuvoloso: solo modesto sviluppo di cumuli.

Temperature: Massime in lieve aumento e comprese tra 29/32°C;

Minime stazionarie e comprese tra 16/19°C, fino a 20/21°C nei grandi centri urbani;

Venti: Fino al mattino presto, e di nuovo a sera, brezze per lo più deboli da NNE; in giornata brezze per lo più deboli o a tratti sostenute dal settore SE.

Attorno a 1500m vento debole/moderato dal settore EST con punte fino a 35Km/h.

Attorno a 3000m vento debole: dapprima da NE, dal meriggio da EST con punte fino a 25Km/h.

Lunedì 14 settembre 2020

Tempo Previsto: Fino a tardo mattino su Valtellina e Prealpi (da Alto Lario a Valle Sabbia) in parte nuvoloso o nuvoloso con banchi nuvolosi passeggeri e cumuli dalla mattinata; altrove quasi sereno o poco nuvoloso e solo nubi di poco conto. Dal meriggio su Valtellina, Orobie e Valli Bresciane in parte nuvoloso: attività di cumuli e rari rovesci sui monti; altrove poco nuvoloso: solo qualche cumulo di bel tempo e dal tramonto passaggi di nubi medio-alte su Bassa Padana.

Temperature: Massime stazionarie e comprese tra 29/32°C;

Minime stazionarie o in lieve aumento e comprese tra 17/20°C, fino a 21/22°C nei grandi centri urbani;

Venti: Fino al mattino presto, e di nuovo a sera, brezze per lo più deboli da NNE; in giornata brezze per lo più deboli o a tratti sostenute da ESE.

Attorno a 1500m vento dapprima debole, dal meriggio moderato dal settore EST con punte fino a 35Km/h.

Attorno a 3000m vento moderato dal settore EST con punte fino a 40Km/h.

Martedì 15 settembre 2020

Tempo Previsto: Dapprima su Lombardia centro-Ovest in parte nuvoloso: passaggi di banchi di nubi medio-alte, ma sempre asciutto; altrove quasi sereno e solo nubi di poco conto. Dal meriggio su Valchiavenna, Valtellina e Prealpi (da alto Lario a Valle Camonica) nuvoloso con isolati rovesci; altrove poco nuvoloso o al più in parte nuvoloso con passaggi di nubi in altitudine.

Temperature: Massime stazionarie o in lieve calo e comprese tra 28/31°C;

Minime stazionarie o in lieve flessione comprese tra 16/19°C, fino a 20/21°C nei grandi centri urbani;

Venti: Fino al mattino presto, e di nuovo a sera, brezze per lo più deboli dal settore NORD; in giornata brezze per lo più deboli o a tratti sostenute dal settore SW.

Attorno a 1500m vento debole/moderato dal settore EST con punte fino a 35Km/h.

Attorno a 3000m vento per lo più debole dal settore EST con punte fino a 25-30Km/h.