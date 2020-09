A casa tutti bene, Live o L’aria che tira? La tv del 13 settembre

Per la prima serata in tv, domenica 13 settembre su RaiUno alle 21.20 andrà in onda il film drammatico “A casa tutti bene”, di Gabriele Muccino, con protagonisti Stefano Accorsi, Carolina Crescentini, Pierfrancesco Favino, Sandra Milo, Stefania Sandrelli e Gianmarco Tognazzi. Un’improvvisa tempesta blocca su una piccola isola una famiglia riunita per festeggiare le nozze d’oro dei due anziani genitori, Pietro e Alba. I tanti parenti sono costretti a convivere sotto lo stesso tetto per due giorni e due notti, senza una via di fuga. E la tempesta che tormenta l’isola finisce inevitabilmente per agitare anche gli animi di tutti. Le vite di fratelli, cugini e nipoti ineluttabilmente si intrecciano, sospese tra un passato che ripropone antichi dissapori mai dimenticati, un presente che riaccende conflitti non del tutto risolti e un futuro che si profila per tutti incerto. L’isola si trasforma in un labirinto di passioni. Ognuno si trova a fare i conti con la propria personale situazione, sentimentale, familiare o professionale.

Su Canale5 alle 21.10 prenderà il via la terza stagione di”Live – Non è la D’Urso”, condotto da Barbara D’Urso e targato Videonews.

Tanti ospiti, esclusive e interviste ai protagonisti del momento: Fabrizio Corona torna in tv a un anno e mezzo dall’ultimo arresto.

In studio, Gina Lollobrigida racconta la sua verità insieme ad Andrea Piazzolla, il discusso assistente personale da anni accanto alla diva.

E ancora, Nicoletta Mantovani, vedova del grande tenore Luciano Pavarotti, farà un importante annuncio.

A 20 anni dalla messa in onda del Grande Fratello, Barbara d’Urso accoglierà per una reunion gli ex partecipanti del primo grande reality andato in onda su Canale 5.

Infine, ci sarà Angela Chianello di Mondello, nota al pubblico per la sua frase tormentone “Non ce n’è Coviddi”.

Nella trasmissione è centrale il ruolo del pubblico a casa che potrà esprimere il “Live Sentiment” delle storie raccontate in studio attraverso l’APP e il sito di Mediaset Play (www.live.mediasetplay.it).

Su La7 alle 20.35 ci sarà uno speciale de “L’aria che tira” condotto da Myrta Merlino e intitolato “Notte prima degli esami”. Al centro dell’attenzione la riapertura della scuola dopo la chiusura a causa dell’emergenza Covid.

Su RaiDue alle 21.05 l’appuntamento è con il telefilm “Hawaii Five-0”. Verrà proposto l’episodio “Influencer”: il governatore chiede a due influencer, Scooter e Skeez di realizzare un video per l’arruolamento in Polizia. I ragazzi r accolgono materiale affiancando Tani e Quinn in un’indagine per omicidio…

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.20 c’è “Papillon”; su Rete4 alle 21.25 “Unknown – Senza identità”; su Italia1 alle 21.25 “Shark – Il primo squalo”; su Rai4 alle 21.20 “La terra dell’abbastanza”; su La5 alle 21.05 “Sliding doors” e su Iris alle 20.35 “Intrigo internazionale”.

Rai5 alle 21.15 trasmetterà il “Concerto per l’Italia”. A dirigerlo il maestro Riccardo Chailly, ospite il violinista Maxim Vengerov. In programma il Concerto per violino di Mendelssohn, le Sinfonia da Norma, da La Forza del Destino e da Guglielmo Tell e l’Intermezzo da Manon Lescaut.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Grey’s anatomy”; su Mediaset Extra alle 21.15 “101% Pucci”; su Real Time dalle 20.30 “90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni” e su Italia2 alle 21.15 “Big Bang Theory”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.