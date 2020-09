Occhi puntati al cielo. Ecco che tempo farà, lo rivela Francesco Sudati del Centro Meteorologico Lombardo.

ANALISI SINOTTICA

Sul bacino occidentale del Mediterraneo ritornano condizioni anticicloniche, sostenute da una decisa elongazione verso nord della cintura semipermanente di tipo subtropicale, che favorisce anche sul Nord Italia condizioni di tempo stabile e soleggiato con temperature estive ancora per alcuni giorni.

Sabato 12 settembre 2020

Tempo Previsto: Sereno o poco nuvoloso su tutta la regione, salvo il passaggio di nubi alte innocue e qualche locale addensamento cumuliforme sulle zone alpine, sporadicamente associato a brevi rovesci.

Temperature: Massime stazionarie e comprese tra 28/31 °C;

Minime stazionarie e comprese tra 15/18 °C;

Zero termico a metà giornata attorno a 4000 m.

Venti: In pianura e in quota a 3000 m deboli variabili.

Domenica 13 settembre 2020

Tempo Previsto: Sereno o poco nuvoloso su tutta la regione, salvo qualche locale addensamento cumuliforme sulle zone alpine, ma senza fenomeni associati.

Temperature: Massime stazionarie o in lieve aumento e comprese tra 29/32 °C;

Minime stazionarie e comprese tra 15/18 °C;

Zero termico a metà giornata attorno a 4300 m.

Venti: In pianura deboli variabili;

in quota a 3000 m deboli orientali.

Lunedì 14 settembre 2020

Tempo Previsto: Ancora tempo stabile e soleggiato ovunque con qualche nube pomeridiana innocua a ridosso dei rilievi.

Temperature: Massime stazionarie e comprese tra 29/32 °C;

Minime stazionarie e comprese tra 15/18 °C;

Zero termico a metà giornata attorno a 4300 m.

Venti: In pianura deboli variabili;

in quota a 3000 m deboli orientali.