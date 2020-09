Tu si que vales, Sulla mia pelle o La scuola? La tv del 12 settembre

Per la prima serata in tv, sabato 12 settembre su Canale5 alle 21.25 prenderà il via la nuova stagione di “Tu si que vales”. A valutare le esibizioni degli artisti il quartetto composto da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi, sempre pronti a giudicare con serietà e professionalità, ma anche a farsi coinvolgere e a lasciarsi appassionare da gag irresistibili o da performance inusuali.

Al timone dello show il trio formato dall’argentina Belen Rodriguez e dai campioni dello sport Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. Anche quest’anno Sabrina Ferilli rappresenterà la giuria popolare, formata da cento votanti presenti in studio. Ospite in studio il cantautore Irama, che presenta sul palco un medley di Mediterranea e Crepe, il nuovo singolo dell’omonimo album già al n°1 della classifica di vendita.

Su RaiUno alle 21.25 verrà proposta la visione del film “Assassinio sull’Orient Express”.

Hercule Poirot, rinomato investigatore belga, cerca di far luce sull’assassinio di un ricco americano sull’Orient Express, il treno più famoso del mondo. Tra eccentrici passeggeri e situazioni al limite, scoprirà che a bordo del convoglio nessuno è chi dice di essere.

Su RaiTre alle 20.45 Federica Sciarelli presenterà il film “Sulla mia pelle”: la storia di Stefano Cucchi, morto a 31 anni all’ospedale Sandro Pertini, mentre era in stato di detenzione e della setti mana che ha cambiato per sempre la vita della sua famiglia…

Su RaiDue alle 21.05 l’appuntamento è con il telefilm “S.W.A.T”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Cielo di fuoco” e “Malafede”. Nel primo, Hondo rientrato a lavoro, si occupa con la squadra di un folle che usa droni come dispositivi di detonazione seminando il panico in città… Nel secondo, Ruth, la moglie di un capo di una setta apocalittica, fugge dalla clinica psichiatrica nella quale è rinchiusa e vuole portare a compimento i suoi folli piani attuando un omicidio di massa…

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.25 c’è “The debt collector”; su Italia1 alle 21.30 “Il cacciatore di giganti”; su La7 alle 21.15 “War horse”; su Rai4 alle 21.20 “C’era una volta a Los Angeles”; su La5 alle 21.05 “Inga Lindstrom – Amore di mezza estate”; su Iris alle 20.55 “Rivelazioni – Sesso è potere”; e su Italia2 alle 21.15 “Crimson Peak”.

Su Rai5 alle 21.05 andrà in scena lo spettacolo “La scuola”. A vent’anni dal successo del film La scuola Daniele Lucchetti riporta in scena il lavoro interpretato con Silvio Orlando. Gli insegnanti della IV D vengono colti nel momento degli scrutini: hanno in mano il futuro dei loro studenti che attraverso ricordi, valutazioni e racconti, divengono i i veri protagonisti.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Professor T.”; su Mediaset Extra alle 21.15 “Festivalbar – Le finali” e su Real Time alle 21.30 il docu-reality “Vite al limite”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.