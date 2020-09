Trenta minuti di Choaching individuale con Kany Fall, per immigrati e non

“Ho frequentato il liceo Secco Suardo, conseguita la maturità sognavo una vita fuori dai confini e così mi sono laureata in commercio estero a Parigi. Sono specializzata in finanza e strategia aziendale e ora lavoro come analista strategica in una start-up a Parigi. Vivo in Francia da più di cinque anni ormai.”

Il curriculum di Kany Fall ,venticinquenne di origini senegalesi nata e cresciuta a Bergamo, si presenta così ma la strada per lei non è sempre stata così dritta. “Ho tanta esperienza in piani B e con il servizio di coaching che offro voglio aiutare gli altri.” Sperimentazioni, propensione all’ascolto e un sacco pieno di nozioni sono gli ingredienti che hanno portato la venticinquenne ad offrire 30 minuti gratuiti di choaching prenotabili sul suo calendly. (https://calendly.com/kany-fall) per parlare di orientamento universitario, revisione cv/linkedin, consigli per studiare/lavorare all’estero, percorsi di carriera nel management/imprenditoria/sturtup o anche solo per una chiacchierata motivante. “Dal 20 giugno – spiega Kany- porto avanti questo progetto, diffuso con un annuncio su Instagram. Da subito ho avuto molte risposte positive a tal punto da dover estendere il target. Essendo figlia di immigrati e immigrata a mia volta, l’idea iniziale era quella di offrire il servizio a persone come me ma in realtà chiunque è il benvenuto.”

Da allora Kany ha ascoltato più di cento storie, la maggior parte donne di età inferiore ai 35 anni. “Mi ha fatto piacere vedere che ci sono tante persone motivate- racconta- prendere l’iniziativa di parlare con una sconosciuta è già segno di grande valore e coraggio. Ho parlato con molte persone che nella vita hanno fatto tanto e non se ne rendono conto. A mia volta, anche io ho imparato molto. A Parigi si parla tanto di sviluppo personale, sedute di questo tipo sono più diffuse.”

Sul suo profilo instagram Kany scrive: “Crescendo non ho avuto persone di referenza, che mi somigliassero e che parlassero le mie lingue. Crescendo ho sperimentato molto, ho fatto gare nel buio totale senza sapere che la differenza tra me e gli altri concorrenti, è che loro erano muniti di torce. Ho sbattuto il naso contro muri di vetro, «plafonds de verre», «glass ceiling». Ovvero quegli orizzonti socio-economici che in superficie sembrano raggiungibili a tutti. Basta studiare e impegnarsi, dicono. Ma in realtà ci sono codici e regole tacite, che sai o non sai. E quando sei una minoranza, spesso non sai. Crescendo ho imparato a bussare a tante porte per chiedere aiuto. Chiedere informazioni, chiedere la realtà dei fatti, per adattarmici e adattare i miei piani.”

Confrontarsi con uno sguardo esterno spesso ci permette di comprendere, attraverso le parole e gli occhi degli altri, che quello che abbiamo fatto vale. A volte serve una spinta per sperimentare, continuare o cambiare strada. Parlare è fondamentale perché pur essendo unici, al mondo ci sono tante storie come la nostra, storie che ci possono aiutare e persone che con la nostra esperienza possiamo guidare. Tutti abbiamo una propensione, è importante tracciare una linea e cercare di camminarci sopra, anche se in bilico, anche se non sempre dritta.

Parola d’ordine: Focalizzarsi.