Nuova passerella sul Serio, tutto pronto: cambia la viabilità nel weekend

Meteo permettendo, l’inaugurazione della passerella ciclopedonale sul fiume Serio che mette in collegamento i Comuni di Scanzorosciate, Gorle e Pedrengo è prevista nel weekend tra venerdì 11 e domenica 13 settembre.

Le modifiche alla viabilità

Nei tre giorni di chiusura il traffico sul ponte Marzio (ovvero il ponte di Gorle) sarà vietato per tutti i veicoli e anche per i pedoni. Sabato 12 settembre, inoltre, giorno in cui sarà vietato il traffico tra Villa di Serio e Pedrengo lungo le vie Marconi e Piave, verrà istituito in via Marconi il doppio senso di marcia per consentire ai residenti l’uscita in direzione Villa di Serio.

La Protezione Civile di Scanzorosciate fa inoltre sapere che sabato sarà chiuso anche l’incrocio del Tadini, per cui vi invita a trovare percorsi alternativi alla chiusura della strada provinciale. Il traffico riprenderà regolarmente lunedì 14 settembre in concomitanza con la riapertura delle scuole.

I residenti dell’ultimo tratto di corso Europa, via Gramsci, e soprattutto via Marconi e via Galilei, potranno accedere alle proprie abitazioni anche durante la chiusura del sabato, in deroga al senso unico di marcia vigente.

Per gli utenti di Atb ci sarà la deviazione del percorso con modifica degli orari: vi invitiamo a consultare il sito di Atb per essere aggiornati in tempo reale.

L’opera attesa da decenni

La nuova passerella ciclopedonale è lunga 55 metri, ad un’unica campata, con un manufatto ad alta tecnologia e realizzato prevalentemente in un materiale ad elevata resistenza nel tempo (l’acciaio trattato “corten”) e dopo il suo varo sarà per alcuni mesi monitorata per eseguire i collaudi previsti dalla normativa vigente. Solo dopo i collaudi la passerella sarà accessibile a pedoni e ciclisti.

“Nei giorni di chiusura ci saranno dei disagi per raggiungere i Comuni della zona – hanno spiegato i sindaci di Gorle Giovanni Testa, di Scanzorosciate Davide Casati e di Pedrengo Simona D’Alba – ma gli accessi alla parte est dell’hinterland della nostra provincia saranno garantiti tramite Seriate e Villa di Serio utilizzando le strade provinciali. Chiediamo ai cittadini di portare pazienza, nella consapevolezza che quest’opera, attesa da decenni, consentirà a pedoni e ciclisti di transitare in sicurezza da una sponda all’altra del fiume, senza rischiare ogni volta di essere travolti dai veicoli in transito sullo stretto ponte esistente”.

“L’auspicio- aggiungono – è che dopo questo intervento Provincia e Regione mettano le risorse per risolvere il problema del traffico automobilistico con la nuova strada di penetrazione da est e la realizzazione di un nuovo ponte a sud dell’attuale”.

La passerella ciclopedonale verrà inaugurata e sarà quindi percorribile la prossima primavera, dopo le operazioni di collaudo.