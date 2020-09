Che cosa fareste se, in un giorno qualsiasi, le persone attorno a voi come amici, parenti e perfetti sconosciuti iniziassero a cantare nel bel mezzo del nulla ? Se il vostro collega per cui avete una cotta intona Mad World in piena solitudine in una serata d’ufficio ? Sicuramente il tutto sarebbe strano, anzi molto strano. Ma è proprio questo quello che Zoey deve affrontare. Come è partito tutto ? Andiamo per gradi.

In poche righe, questa è la trama di Lo straordinario mondo di Zoey (Zoey’s extraordinary playlist), la nuova serie già trasmessa in America a gennaio su NBC e che a breve sarà disponibile anche in Italia sulla piattaforma Starzplay, diretta da Austin Winsberg.

Di cosa parla “Lo straordinario mondo di Zoey” ?

La serie ha come protagonista Zoey Clarke (Jane Levy): una giovane ragazza che lavora come programmatrice all’interno di un’azienda guidata da Joan (Lauren Graham, sì esatto Lorelai Gilmore di Una mamma per Amica), in procinto di ottenere un’attesissima promozione come manager. Oltre alla complicata situazione in ufficio, appesantita da colleghi non troppo simpatici, a casa però non va a gonfie vele: Zoey deve fare i conti con la malattia del padre, affetto da PSP, e con una vita sentimentale non troppo ottimale.

Alex Newell (volto e voce notissima di Glee) interpreta Mo, dj che l’aiuterà a scoprire i suoi poteri. Perchè sì, la riservata Zoey ha dei super poteri e tutto è successo per puro caso: la protagonista stava facendo una risonanza magnetica, con in sottofondo un po’ di musica e nel mentre c’è stato un terremoto, che ha mandato in tilt il sistema elettrico e ha scaricato tutta la playlist musicale nel cervello della protagonista. Da quel momento in poi, Zoey è in grado di sentire le persone attorno a lei cimentarsi in numeri di canto e ballo stratosferici per esprimere i loro sentimenti.

Lo straordinario mondo di Zoey è una serie che sa rendere perfettamente un mix di commedia e musica senza mai risultare troppo patinata o superficiale, anzi sempre mantenendo quella vena cinica e disillusa che ben funziona per il personaggio di Zoey.

Accanto alla protagonista troviamo anche Skylar Astin (Pitch Perfect, Crazy Ex-Girlfriend) nei panni di Max, migliore amico della protagonista, ma che nutre dei segretissimi sentimenti nei suoi confronti. Dinamica accesa dell’entrata di un terzo personaggio che rovinerà i loro piani.

Se siete alla ricerca di una serie che vi faccia divertire, ascoltare gran belle canzoni e regalarvi un particolarissimo viaggio, allora Zoey’s Extraordinary Playlist è quello che fa per voi!