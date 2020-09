Il PD di Sorisole: “Alle elezioni valutiamo come migliore la lista di Baggi”

“Valutiamo come migliore la lista Impegno Comune Baggi sindaco che presenta un programma credibile ed è composta da persone molto valide fra cui, in particolare, due nostri iscritti”. Così il circolo del Partito Democratico di Sorisole si esprime in vista delle elezioni amministrative di domenica 20 e lunedì 21 settembre.

A contendersi la carica di sindaco, oltre all’ex assessore ai lavori pubblici sono in corsa l’attuale sindaco Stefano Vivi (alla guida della lista “Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, per un Paese Migliore”) e Stefano Stecchetti (alla guida della lista civica Sorisole insieme).

“Al fine di evitare fraintendimenti – specifica in una nota – vogliamo chiarire la nostra posizione riguardante le prossime elezioni amministrative. Il Partito Democratico, nei Comuni della nostra dimensione, ha sempre scelto di non presentare una propria lista, ma di favorire invece la formazione di liste civiche, più adatte a rispondere ai bisogni delle persone e del territorio e a coinvolgere i giovani nell’impegno politico. Malgrado i tentativi fatti, non è stato purtroppo possibile creare una lista civica unitaria da contrapporre, con ottime possibilità di successo, a quella delle destre di Lega (senza nord), Forza Italia e Fratelli d’Italia. Convinti dell’importanza della partecipazione alla vita democratica, anche in assenza di una lista in cui riconoscersi pienamente, invitiamo ogni elettore a esprimere il proprio voto alle elezioni comunali del 20 e 21 settembre. Valutiamo come migliore la lista Impegno Comune Baggi sindaco che presenta un programma credibile ed è composta da persone molto valide fra cui, in particolare, due nostri iscritti: Alessia Bacuzzi e Giacomo Bianchi“.